Affamati di futuro è il format divulgativo prodotto da PoliHub, nato online nel 2020, e concepito per avvicinare e far conoscere anche ai non addetti ai lavori come scienza e tecnologia potranno plasmare in modo positivo il nostro futuro.

Per la prima volta, l'appuntamento uscirà dal web per andare in scena dal vivo, lunedì 13 novembre alle ore 19.15 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 1) a Milano, trasformandosi in Affamati di futuro Unplugged.



Biglietti disponibili su https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/affamati-di-futuro/