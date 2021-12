Affirmative action - opening event

Appuntamento Sabato 18 Dicembre al Medio Formato Studio // Via mecenate 76 // per il primo evento ufficiale firmato Affermative Action.

•

Immergiti nell'esposizione fotografica di Alexander Gabriel //APNEA// dalle 18.30 alle 22.30 e lasciati trasportare dal sound ricercato di Snake More Pain dalle 22.30 alle 4.00.

•

Ingresso gratuito per la mostra.

Ingresso DJset solo in lista // 20€ + 1 drink.

Puoi inviarci il tuo nome tramite:

affermativeaction.ent@gmail.com

DM su Instagram (@affirmativeaction.ent)

•

CI VEDIAMO DENTRO!

•



Green pass necessario