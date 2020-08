Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

African Characters Osart Gallery | 10 settembre - 8 novembre 2020 Osart Gallery torna ad approfondire il panorama artistico africano con la collettiva African Characters. I protagonisti delle opere di Kate Gottgens, Kuzdanai-Violet Hwami, Neo Matloga, Richard Mudariki e Gareth Nyandoro sono principalmente individui, attraverso cui si svolgono narrazioni spesso legate al vissuto degli artisti. I lavori selezionati, in mostra per la prima volta in Italia, ritraggono scene di vita quotidiana ambientate tra Zimbabwe e Sudafrica. Attraverso cinque racconti diversi, ciascun artista offre uno spaccato di umanità che riflette la situazione politica, sociale e culturale dell'Africa contemporanea.