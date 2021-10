Ecco il programma di Bookcity 2021

BookCity Milano giunge alla sua decima edizione. La decima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura si terrà dal 17 al 21 novembre. Tutti gli eventi fisici della manifestazione saranno accessibili esclusivamente con Green Pass e su prenotazione, effettuabile a partire dall'8 novembre sul portale dell'evento.

Reduce dalla pandemia e dagli incontri online, BookCity torna nelle librerie, nei teatri e negli auditorium, nelle università e nelle biblioteche di Milano scegliendo come tema portante la parola "Dopo". Da oltre un anno, l'interrogativo su che cosa succederà "Dopo" sembra essere sulle labbra di tutti: dopo la pandemia, dopo i lockdown, dopo l'arrivo delle grandi risorse della Comunità Europea, un "Dopo" che sembra costantemente a portata di mano senza mai lasciarsi afferrare. È questo che BookCity vuole chiedersi, rivolgendo la domanda tanto agli scrittori quanto ai lettori che, da sempre, animano la manifestazione: un grande sforzo collettivo di immaginazione, che trova nelle pagine dei libri il terreno più fertile di crescita, per poter rispondere alla domanda mettendo al centro il libro, la parola e il dialogo. Il tema del "Dopo" sarà anche protagonista del progetto BookCity Milano Papers, un'iniziativa nata durante il lockdown del 2020 per coinvolgere le autrici e gli autori internazionali che non potevano raggiungere Milano; semplice e snello, il format prevede un ciclo di interviste realizzate da remoto per dare corpo e trasversalità a un tema importante per il dibattito contemporaneo.

Gli ospiti di Bookcity 2021

L'esperimento, nato in un contesto emergenziale, ha dimostrato un grande potenziale, ed è stato trasformato in una nuova risorsa per la manifestazione: quest'anno è stato coinvolto un panel di scrittori e scrittrici internazionali, invitati a riflettere sulla parola "Dopo" in relazione a un aspetto preciso, personale per ognuno. Si comincia con Eshkol Nevo e Irvine Welsh (lunedì 8 novembre); Carmen Maria Machado e Guadalupe Nettel (martedì 9 novembre); Benjamin Taylor e David Leavitt (mercoledì 10 novembre); Brit Bennett e Reni Eddo-Lodge (giovedì 11 novembre); Elisabeth Åsbrynk e Olivia Laing (venerdì 12 novembre); Jonathan Lee, Ben Wilson, David Grossman, Núria Cabutí, Morgan Entrekin, James Daunt e Helena Gustafsson (sabato 13 novembre); Paco Roca, Martín Caparrós e Alejandro Zambra (domenica 14 novembre); Timothy Morton, Arjun Appadurai e Colin Crouch (lunedì 15 novembre); Abraham Yehoshua, Mircea Cartarescu e Allen Frances (martedì 16 novembre).