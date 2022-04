“ Ai ロボット abop – uno chef diventa famoso solo perché è simpatico”

AI ???? AbOP – un nuovo modo di leggere un manga

Saranno esposte 18 tavole in stile manga, una storia inedita e breve, che si ispirano ad una scena tratta dal testo teatrale “Burn out pandemia – seguendo le nove code“ ” Edizione italiana a giapponese.

Evento Patrocinato da Consolato Generale del Giappone in Milano e Fondazione Italia Giappone.

Autore:

Stefano Giglio: è un artista che vive tra l’Italia ed il Giappone, legato artisticamente all’inseparabile amico Nomura maestro ceramista in Osaka.

In questi ultimi anni insieme all’inseparabile compagna e designer Elena Lombardi ha esposto con naturalezza e spontaneità in luoghi blasonati di città quali: Venezia, Osaka, Bologna, Tokyo, Milano, Takamatsu, Firenze, Bali, Copenaghen.

Ultima performace art: “I colori di Hideyoshi e Riky?” con l’attrice Caterina Paolinelli, Galleria Vittorio Emenuele II Milano.

Disegni:

Antonella Aricò: Redatrice editoriale, certificata dalla casa Editrice Lindau, Torino. Ha partecipato nel 2020 alla 14° Edition The Japan International Manga Award con la graphic novel: “Demon” e alla 17° Editon The International Competition for New Comic Book authors del Treviso Cominc book Festival (TCBF) con la story:” La Realtà”.



Eventi:

Presentazione: Giovedì 21 Aprile alle ore 18.30

Saranno presenti: L’autore: Stefano Giglio e la mangaka: Antonella Aricò



Sprizt con NOMIKAI Milano: Giovedì 28 Aprile dalle ore 18.30



“Manganella at work” durante il periodo della mostra la MANGAKA trasferirà il suo headquarter presso la Portineria14………???????.