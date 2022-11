"Ai per lo sviluppo sostenibile" workshop a cura di Emanuela Girardi

“AI per lo sviluppo sostenibile”. Questo è il titolo del workshop condotto da Emanuela Girardi, founder e presidente di Pop AI (Popular Artificial Intelligence), che si terrà il 27 ottobre 2022 (17:30 - 19:00) presso STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti 1), l’innovativo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.



Durante l’incontro si parlerà di come le tecnologie di intelligenza artificiale possono essere utilizzate per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030 quali sono i benefici, quali i rischi e come gestirli, e alcuni casi pratici di applicazioni utilizzate in Italia e nel mondo per raggiungere lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.



L’evento è prenotabile online sul sito www.steptothefuture.it e si inserisce nel ricco programma di workshop e convegni di carattere scientifico-culturale con relatori d’eccezione che interverranno in STEP nel corso dell’anno sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea, per offrire ai visitatori ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento.



STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico, divulgativo e esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.



STEP FuturAbility District è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:00. Per informazioni e prenotazione visite, workshop e laboratori https://www.steptothefuture.it



Emanuela Girardi è la founder e presidente di Pop AI (Popular Artificial Intelligence), Membro del Gruppo di Esperti di AI del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) che ha scritto la strategia italiana per l’intelligenza artificiale, Membro del Direttivo di AIxIA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale). Segretaria dell’Associazione IGF Italia (Internet Governance Forum). Emanuela Girardi è membro del Board di Adra (Ai data and robotics association) che lavora con la Commissione Europea per realizzare il Programma Horizon Europe 21-27, membro dell’Advisory Board di CLAIRE (Confederation of Laboratories in AI Research in Europe), coordinatrice della Task Force di CLAIRE su AI & COVID-19. Emanuela Girardi si è laureata in Economia Aziendale all’Università Commerciale Luigi Bocconi e ha conseguito il Master CEMS in International Management all’Université catholique de Louvain in Belgio. Emanuela Girardi è una delle vincitrici di Inspiring Fifty 2021, l’iniziativa europea dedicata alle 50 donne che si sono distinte per essere eccellenze del mondo tecnologico e per rappresentare modelli di riferimento a cui ispirarsi.