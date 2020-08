Al museo di Leonardo da Vinci, in galleria vittorio emanuele a milano, il primo ascensore che si auto-sanifica ad ogni passaggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Innovazione e nuove tecnologie, anche in tema di sicurezza anti Covid-19, non potevano mancare al Leonardo3 Museum, Il Mondo di Leonardo a Milano che, per accogliere i propri ospiti, ha dotato l’ascensore di ingresso di un esclusivo kit che, dopo ogni passaggio, sanifica l’aria e sterilizza la cabina automaticamente. Una sanificazione continua per fornire maggiore protezione per i visitatori e i turisti in questa insolita estate. Questo alto livello di sicurezza è garantito dal nuovo sistema CARe dell’azienda italiana IGV, installato dal Gruppo Cazzani che, utilizzando contemporaneamente due tecnologie differenti, è in grado di sanificare l’ascensore in pochi minuti. Una luce ultravioletta UV-C permette la sanificazione completa delle superfici della cabina, mentre un dispositivo di ventilazione con filtro assoluto HEPA cattura eventuali virus e batteri trasportati dal particolato, sanificando l’aria con un ricambio quasi istantaneo e avviando la sterilizzazione in fase di stand-by. Una soluzione voluta dalla Direzione della mostra che ha inoltre attuato una serie di procedure anti-contagio come ingressi contingentati, telecamere per prevenire il sovraffollamento delle sale, segnaletica e controlli in tutti gli ambienti. Procedure che hanno permesso ai numerosi visitatori accorsi durante l’estate di immergersi nelle tipiche atmosfere leonardiane. La mostra propone ricostruzioni di macchine di Leonardo assolutamente inedite e uniche al mondo frutto del lavoro del suo centro studi dedicato. Stazioni digitali interattive assicurano il coinvolgimento dei visitatori. Non mancano approfondimenti sui Codici e su Leonardo artista (tra i quali spicca l’Ultima Cena restaurata come doveva essere appena venne terminata). Una visita ideale per le famiglie. Il Leonardo3 Museum si trova in Piazza della Scala, ingresso Galleria Vittorio Emanuele. È stato aperto nel 2013 e ha accolto oltre 1,2 milioni di visitatori (240 mila solo nel 2019). È aperto tutti giorni dal lunedì alla domenica e festivi, dalle ore 11 alle ore 19.