Al teatro Parenti uno spettacolo gratis per ricordare Alda Merini e Milva

Un concerto gratuito per ricordare la poetessa Alda Merini e la cantante Milva. Si chiama 'E io tra di loro' ed è lo spettacolo di Giovanni Nuti che si terrà il 4 aprile, alle 21, al Teatro Franco Parenti.

A pochi giorni dal compleanno della poetessa (il 21 marzo che è anche Giornata Mondiale della poesia) e quasi un anno dalla scomparsa di Milva, Nuti onora e ricorda le sue due indimenticabili partner artistiche, con uno speciale concerto in cui canterà le sue canzoni 'meriniane' e quelle interpretate da Milva, ma anche alcuni brani del repertorio della 'rossa' (Jannacci, Battiato, Brecht, Piazzolla).

Durante lo spettacolo, a favore dell'Associazione Alda Meriti, Nuti racconterà anche come sia riuscito, nel nome di musica e poesia, a mettere insieme due personalità forti e originali come Alda e Milva, “due maghe, due esemplari assolutamente unici che si fiutano e si riconoscono e si rendono omaggio”, come scrisse Lidia Ravera del loro incontro artistico da lui propiziato.

Sul palco José Orlando Luciano, (pianoforte e tastiere), Andrea Motta (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Carlo Giardina (basso) ed Emiliano Oreste Cava (percussioni e batteria). Mentre la drammaturgia è di Roberto Cardia e Giovanni Nuti. Il concerto, prodotto da Sagapò Music, con il contributo di Francesco Bombelli, Coop Lombardia e Eexeco, ha il patrocinio del Comune di Milano.

L’ingresso in teatro sarà gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria (max 2 persone) alla email: segreteria.associazione@aldamerini.it. Ai partecipanti sarà chiesto di diventare Amici dell’Associazione Alda Merini con una quota d’iscrizione di almeno 10 euro ciascuno.