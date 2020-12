Albergatori milanesi accendono via Vittor Pisani e piazza Repubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Luminarie natalizie anche in Vittor Pisani fino a Piazza della Repubblica. Per il secondo anno, Centrale District, Comitato del Municipio 2 animato tra gli altri dai più grandi nomi dell'hospitality milanese, ha acceso una zona per anni rimasta al buio. "Nonostante la crisi drammatica - commentano - noi ci siamo e non abbandoniamo la città". Partecipano, tra gli altri, Consuelo Hernandez, presidente di Centrale District e titolare Hernandez Art Gallery, Camilla Doni, vice presidente di Centrale District e direttore Hotel Madison Milano, Caroline Benoit, Excellence Consulting, Sandra Foucher, GM NYX Milano, Andrea Giorgi, Maurizio Naro, Presidente Federalberghi Milano, GM Innside, Giovanna Ognibene, Nhero Lounge Bar, Marco Olivieri, GM Excelsior Hotel Gallia, Nassos Papazoglou, GM Hilton Milano, Marco Pratolongo, GM Star Hotels ECHO.Elena Sgrò, Principe di Savoia.

