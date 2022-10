Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Galleria Magenta festeggia i 43 anni di attività con un nuovo evento d’arte, aperto a tutti, a celebrazione della fondazione nell’ottobre del 1979. Vera impresa d’arte, Galleria Magenta nei decenni ha costruito un percorso sia all’interno del mercato dell’arte moderna e contemporanea sia in quello aziendale, proponendo collezioni esclusive di design e progetti di comunicazione creativa di volta in volta nuovi, realizzati “su misura” grazie a un team di professionisti poliedrico e multidisciplinare. In occasione dei suoi “primi” 43 anni, Galleria Magenta propone la mostra “ALBERI”, una rassegna di pittura e scultura con opere di diversi autori, provenienti dalla scuderia della galleria: Ernesto Angelo Ubertiello, Arcangelo Ciaurro, Umberto Lilloni, Giacomo Filippini, Marina Falco. Tema comune: l’albero, elemento di vita e simbolo universale di rinnovamento e rinascita. Dalle radici, ben salde alla terra, alle fronde che si librano nell’aria, in un ciclo vitale continuo, più che mai prezioso in questo momento. Una presenza fondamentale sul nostro pianeta, da tutelare e conservare, anche per il nostro stesso benessere; una figura millennaria in grado, nel suo grande passato, di proiettarsi verso il futuro. La mostra invita lo spettatore ad addentrarsi in un “bosco” d’arte in cui la figura dell’albero viene declinata e sublimata in diversi linguaggi e stili. Dalla pittura iperrealista di Ubertiello, che accompagna in sentieri frondosi in cui sembra di percepire lo scricchiolio delle foglie, alle atmosfere magiche e cangianti di Lilloni, maestro della pittura en plein air del Novecento; dalle sculture metalliche di Giacomo Filippini, che ridisegnano lo spazio con le loro forme stilizzate ed essenziali, ai dipinti di rigogliose chiome - viste dal basso verso l’alto – di Ciaurro, fino agli alberi evocati dal pennello sottile di Marina Falco, presenze eteree ma così profondamente legate all’animo umano. A corredo della mostra collettiva, uno special project in Galleria Magenta Spazio7, in Via Roma 43: una raffinata selezione di opere di Giuseppe Banchieri, provenienti dal caveau della galleria e alcune mai esposte finora, tratteggiano il percorso pittorico del maestro, tra i più significativi rappresentanti della corrente del Realismo Esistenziale del Novecento italiano, molto apprezzato da critica e pubblico. “ALBERI ” si inserisce nel percorso di mostre ed eventi d’arte che Galleria Magenta organizza periodicamente per invitare il pubblico, finalmente di nuovo in presenza negli showroom, a scoprire e a ri-scoprire la proposta artistica di oltre 40 anni di esperienza nel campo, dai grandi maestri agli artisti emergenti, in un continuo rinnovamento della rosa di autori e dei temi di volta in volta affrontati.