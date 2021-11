Natale 2021: Oh Bej Oh Bej, mercatini in Duomo e alberi. Ma niente concerto a capodanno

Sembra ormai escluso che, il 31 dicembre 2021, si tenga il concerto di capodanno in piazza del Duomo a Milano. Il sindaco Beppe Sala aveva già chiarito di volere anzitutto evitare inutili assembramenti e l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha ora aggiunto che si pensa a qualcosa di alternativo. Lo scoccare del capodanno insomma verrà festeggiato in qualche modo, ma quasi certamente non con il 'concertone'.

L'albero di Natale in piazza del Duomo ci sarà, ma il bando per scegliere chi lo finanzierà è ancora aperto: presto dunque per dare notizie in merito. E sono previsti anche gli alberi in varie piazze milanesi. Sempre in Duomo sono stati invece confermati i mercatini di Natale: una sessantina abbondante di baite in legno dal primo dicembre al 6 gennaio, aperte dal mattino alla sera. Un altro ritorno è quello della Fiera degli Oh bej Oh bej, dal 5 all'8 dicembre nella zona di piazza Castello. Le bancarelle in questo caso saranno trecento. La novità: l'obbligo del green pass per accedere all'area espositiva.

Infine le luminarie. Anche in questo caso il bando per le sponsorizzazioni è ancora aperto, ma alcune vie e quartieri hanno già il loro finanziatore. Il Comune ha fissato una regola: chi si candida per finanziare le luci in una via del centro deve occuparsene anche in un quartiere di periferia. Così, per esempio, Netflix pagherà le luminarie di corso Como e corso Garibaldi ma anche di via Carli (Affori), piazza Prealpi (Mac Mahon) e via Padova. Oppure Ralph Lauren illuminerà via della Spiga e parte di via Forze Armate.