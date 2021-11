Al Villaggio delle Meraviglie si accende l'albero di Natale

Dopo il grande week end inaugurale, il Villaggio delle Meraviglie prosegue con un appuntamento tradizionale: l’accensione delle luci dell’“Albero Magico” che con i suoi dieci metri illuminerà i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia.

L'accensione dell'albero di Natale

Sabato 27 novembre alle 15.30 grande festa intorno all’Albero di Natale, dove la madrina Ambra Orfei accompagnata da Babbo Natale e dalla musica e dalle animazioni dei personaggi del Villaggio delle Meraviglie porteranno gioia e allegria ai bambini e alle famiglie presenti.

L’Albero Magico è una struttura dal forte impatto visivo e scenografico e grazie alle sue bellissime luminarie di cui è fornito accenderà in tutti i sensi l’atmosfera natalizie incantando bambini e visitatori.

Tutti a testa in su per ammirare la stella illuminata dell’ Albero del Villaggio delle Meraviglie, il parco natalizio più storico di Milano - organizzato da Energy for Events e patrocinato dal Comune di Milano - che fino al 9 gennaio 2022 ai Giardini di Porta Venezia ospiterà la Casa di Babbo Natale, le attrazioni a tema, l’angolo social con l’Elfo Bianco dove sarà possibile usare i filtri ufficiali, il Mercatino degli Elfi con le proposte da gustare e da bere sia dolci che salate e la pista di pattinaggio da oltre 1000 mq con area kids dedicata.

Orari e informazioni

Per informazioni su orari ed aperture speciali consultare il sito e i canali social del Villaggio delle Meraviglie.

La posizione centrale del parco natalizio - con l’accesso diretto alla linea della metropolitana M1 e alle fermate del bus e la vicinanza di Corso Buenos Aires, una delle vie commerciali più lunghe al mondo - lo rendono un luogo ideale per concedersi un momento di relax e divertimento per tutta la famiglia. L’accesso alle attrazioni prevede per tutti gli ospiti dai 12 anni in su l’obbligo di presentare il Green Pass. La documentazione dovrà essere accompagnata da un documento d’identità valido.