Aldst project

La compagnia Tristeza Ensemble dell’attrice protagonista Viola Marietti, insieme al regista Matteo Gatta con il dramaturg Gabriele Gerets Albanese, propone con sagacia il monologo irriverente e acuto di una giovane milanese alla prese con la propria vita. L’istrionico gioco del racconto di sé, dell’impersonificazione irriverente e scherzosa consente di uscire dalla tautologia di un io che non può che iniziare a parlare di sé, se non immaginandosi come terza persona, come personaggio.