Alexia alla Fiera dell'artigianato con Radio Number One

Alexia sarà ospite dello stand di Radio Number One a Artigiano in fiera, la kermesse dedicata all'artigianato in corso nei padiglioni di Rho-Fiera. L'appuntamento è per venerdì 9 dicembre alle ore 13.15, durante il programma Gentilmente Gian condotto da Giangiacomo (lo studio radiofonico mobile si trova al padiglione 4, stand L217).

Il 2022, infatti, ha segnato il suo grande ritorno discografico, e il 25 novembre è uscito, in versione cd e vinile, My Xmas, il suo nuovo album contenente 10 canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso. Alexia sarà disponibile per foto e autografi, assicurano dalla radio.