Comunicato stampa Rai:

PRIMA VISIONE



Vincitore del Festival indipendente “Los Angeles Film Awards 2020” approda in TV “ALI DORATE i giorni del silenzio” il cortometraggio sul lockdown scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory è in prima visione su Rai5 martedì 8 dicembre ore 23.10



Ali Dorate - I giorni del silenzio

In una Milano deserta e silenziosa, ripresa dall’alto dai droni che catturano la sua bellezza, anche le statue hanno qualcosa da dire sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Il regista Massimiliano Finazzer Flory presta la voce a 19 statue di personaggi storici come Leonardo da Vinci in piazza Scala che si interroga sul silenzio del grande teatro, san Francesco che invoca aiuto a Dio e Alessandro Manzoni che ci critica per averlo dimenticato. Dal tetto del Duomo, la Madonnina ha nostalgia della frenesia di Milano. Questi personaggi interrogano, confortano e esortano alla speranza gli italiani smarriti di fronte al Covid.



«Tra i saperi necessari all’educazione del futuro non ci sarà solo la Storia ma anche il modo di raccontarla» dichiara Finazzer Flory.



Girato durante i giorni di Pasqua nel primo lockdown questo cortometraggio “Ali dorate – I giorni del silenzio” si presenta come un documento storico che rimarrà per sempre, una testimonianza etica di quest’epoca.

In onda in prima visione lunedì 8 dicembre alle ore 23.10 su Rai5.



Regia e voce narrante: Massimiliano Finazzer Flory

Soggetto e Sceneggiatura: Massimiliano Finazzer Flory

Anno di produzione: 2020

Durata: 18'

Tipologia: documentario

Genere: sociale

Paese: Italia

Produzione: Movie&Theater; in collaborazione con Rai Cinema