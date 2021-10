"Alice! in Wonderland" a Milano, una prima mondiale sotto la Madonnina con uno show speciale

Il meraviglioso mondo di Alice sbarca a Milano. Il prossimo 9 dicembre nel cortile della Fabbrica del Vapore, in via Procaccini, andrà infatti in scena "Alice! In Wonderland", con una prima assoluta in tutto il mondo.

Sarà, hanno spiegato gli organizzatori, "un evento di nouveau cirque unico e speciale, pensato e realizzato per tutti, appassionati di teatro, dei grandi show di Broadway, amanti degli e?etti speciali". Grazie al cast internazionale, che raccoglie alcuni tra i migliori performers da tutto il mondo, "il pubblico verrà condotto in un viaggio incredibile, attraverso la musica, il teatro e la tecnologia per una vera e propria esperienza totalizzante e, al contempo, poetica e suggestiva".



Lo spettacolo - si legge in una nota - "andrà in scena all'interno di una Spiegeltent, struttura insolita di inizio Novecento dalle origini belghe realizzata in legno e decorata al suo interno da specchi e velluti" che "per l'occasione diverrà il Magic Mirrors Theater in cui il pubblico si immergerà nella Meraviglia, dove, guidato da acrobazie e costumi incredibili, fra luci e musiche evocative, seguirà Alice e il Bianconiglio in una nuova emozionante magica avventura nel mondo incantato raccontato nelle pagine di Lewis Carroll".



Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live in co-produzione con il comune di Milano, "vuole farsi simbolo, non solo di uno sforzo produttivo forse unico in questo momento, ma della fiducia che il comparto dello spettacolo dal vivo vuole dimostrare verso il futuro, dopo la grave crisi che ha vissuto e che, in parte, sta ancora vivendo".

Quella di Milano è la prima importante tappa di una grande tournée che porterà Alice! in Wonderland a toccare Francia, Olanda, Germania, Canada e Stati Uniti. I biglietti saranno in vendita da giovedì 29 ottobre.

