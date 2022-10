Martedì 4 ottobre riparte la stagione dei concerti di Teatro Linguaggicreativi con il live di Alison Cotton, musicista e compositrice londinese.



Anche quest’anno Teatro Linguaggicreativi organizza la stagione di concerti in collaborazione con Swampbooking.

Martedì 4 ottobre si parte con il live di Alison Cotton, musicista e compositrice londinese, che per l’occasione presenterà il nuovo album “The portrait you painted of me” recentemente licenziato dalla prestigiosa etichetta Rocket Recordings e che la stampa inglese (“The Guardian”, “Quietus”) ha già inserito tra i titoli folk dell’anno definendolo “un incantesimo misterioso dalla narrazione cinematografica”.

Le composizioni di Alison sono lunghe suite senza tempo per viola, harmonium e voce, capaci di evocare i fantasmi del folklore e della tradizione inglese attraverso un sound suggestivo e arcano dal forte impatto immersivo.



In apertura l’attrice Valentina Rho leggerà alcuni brani della letteratura inglese che hanno ispirato l’immaginario di Alison nella creazione del disco.



Dalle h 20:00 verrà offerto al pubblico un piccolo aperitivo per festeggiare l’inaugurazione della stagione TREDICI di Teatro Linguaggicreativi.



BIGLIETTI

Unico: 10 euro

Biglietti in prevendita online qui: https://www.mailticket.it/evento/34890

oppure prenotazione necessaria scrivendo a biglietteria@linguaggicreativi.it



TESSERA

Per assistere agli spettacoli di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa al costo di 1,00€. La tessera deve essere richiesta entro 24 ore prima della data dello spettacolo a cui si vuole assistere. È nominale e deve essere in possesso di ogni partecipante. La tessera sarà consegnata in biglietteria la sera stessa dello spettacolo.

Link per richiedere la tessera: https://www.linguaggicreativi.it/diventa-socio/



CONTATTI

02 8355 8496 • 3274325900



www.linguaggicreativi.it