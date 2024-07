All'Anteo una maratona di proiezioni dei corti di tesi Ied Milano

Un carosello di corti di finzione e documentari, videogame, film d’animazione tradizionale e in CG, colonne sonore e installazioni - frutto dei progetti di tesi della Scuola di Arti Visive IED Milano - è pronto a prendere forma all'Anteo Palazzo del Cinema nell'evento aperto al pubblico Visual Arts Picture Show.



21 opere per 8 ore di spettacolo sullo schermo e nel foyeur del Cinema Anteo (Piazza XXV Aprile 8): ad accogliere il visitatore, prima delle proiezioni vere e proprie, è anzitutto l’installazione interattiva e multimediale Eterea (corso di Media Design), che vuole sensibilizzare sul tema della percezione dell’aria.



Da qui poi, ci si immerge nel buio della sala: sullo schermo prende forma il mondo dei videogiochi (dal corso di CG Animation) con Etheria – progetto che racconta di un’epoca in cui la tecnologia avanzata si è fusa con l'antica magia, dando vita a una realtà incredibilmente diversificata e complessa – e Broken Chords, che narra il percorso di una bambina trasformata in marionetta in grado di plasmare il suo avvenire grazie alle sue scelte, a volte buone, altre egoiste o sbagliate.



Si prosegue poi con i corti d'animazione in 3D, frutto del lavoro di CG Animator e Sound Designer: Fragile Melody, completamente in stile Cartoon, racconta la vicenda di Melody e della Ballerina dentro il suo Carillon la cui quotidianità è interrotta da un’immagine di guerra; Echo, un cortometraggio 3D nato dall'immaginazione di un mondo meno distante di quanto vorremmo dal nostro, in cui la tecnologia è in grado di simulare qualsiasi persona virtualmente e ancora Strawberry Cake che racconta la storia di Akemi, una ragazza giapponese segretamente innamorata della sua migliore amica, le cui insicurezze prendono forma in un mostro col quale dovrà fare i conti nell'evolversi del racconto.



Si continua poi con i corti d'animazione tradizionale, dal triennale in Illustrazione e Animazione: Un battesimo, racconto del faticoso pellegrinaggio di Icarus e Isaac attraverso il desolato paesaggio post atomico di un futuro lontano; Gorilla's paradise, in cui un gorilla e una scimmia si ritrovano su un’isola deserta a causa di un incidente aereo, grazie al quale comprendono che l’unico modo per fuggire è collaborare; A perfect storm, che racconta il cambiamento di prospettiva di una cassiera, la cui giornata monotona e triste viene stravolta dalla sfavillante immaginazione della figlia; e ancora Deliverage, che racconta la rabbia e la frustrazione di G, una giovane ciclofattorina; Quel che rimane, la storia di un oste rimasto solo nel borgo natio dove, nonostante la moglie sia venuta a mancare e la figlia sia partita, rimane ancorato alle abitudini di sempre; e Blobo (dal Master in Animation Design), incentrato su una creatura gelatinosa senza una forma definita che deve superare una serie di ostacoli per raggiungere l’obiettivo finale: arrivare sulla sua stella e assumere una nuova forma, per iniziare la sua nuova esistenza.

L'animazione lascia poi spazio ai corti di finzione, dal corso di Video Design in collaborazione con Sound Design: Solo ragazzi affronta le conseguenze che la viralità dei video messi in rete può avere soprattutto sui più giovani; Vortici racconta la storia di due ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo; Correnti narra l’evoluzione di Sofia, una giovane che affronta il dolore per la perdita del padre; La felicità non fa racconto descrive la ricongiunzione di una figlia con sua madre, ancora scossa dalla perdita del marito.



Si passa poi alla docu-fiction con Io sono nessuno, ritratto dell'orafo calabrese Gerardo Sacco, e ai documentari Di Quiete e di Luce, che racconta la vita all’interno di un’abbazia, in cui ognuno è impegnato a svolgere in modo accurato e sereno i propri compiti giornalieri; Paniko, che narra la vita dell’omonimo circo, senza animali, in cui gli artisti propongono uno stile di vita libero da schemi; e infine Ras El Bar, che attraverso il racconto della vita della famiglia Syam riflette la speranza e la perseveranza condivisa da oltre 28.000 palestinesi.



Gallery



Spazio anche al trailer di un’altra installazione dall’alto valore suggestivo: Muscantara (Video Design), che tenta di far riaffiorare alla memoria collettiva il fenomeno del Tarantismo, rendendo lo spettatore partecipe dei riti che ad esso afferiscono.