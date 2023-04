All'Ippodromo sabato dedicato a famiglie e bambini

Giornata tutta da vivere all’Ippodromo Snai San Siro, al massimo della passione e dell’adrenalina in pista, e con gioia e curiosità a bordo pista grazie alle tante attività di intrattenimento per le famiglie e i bambini. Sabato 29 i cancelli di piazzale dello Sport 16 sono già aperti dalle ore 12:30 con ingresso a pagamento (3 euro intero, 5 euro la famiglia), per accogliere gli passionati ippici e i curiosi in un impianto considerato il più bello d’Italia per la sua ricchezza architettonica e culturale oltre che storica e sportiva.

Se in pista è in programma la 9^ giornata stagionale, in cui emergono diverse prove di assoluto lignaggio ed interesse, nei diversi spazi interni si possono vivere momenti davvero unici e il perfetto relax all’aria aperta ed immersi nel Parco Botanico; oltre alla possibilità di pranzare o prendere un aperitivo, infatti, sono molte le attività ludiche a partire dalle 14:45, organizzate dagli animatori di Pepe Party per conto della Fondazione Francesca Rava Onlus Italia sia nell’Area Kids, appositamente recintata e sicura, sia intorno alla fontana d’ingresso: laboratori didattici, giochi di gruppo, animazione con spettacoli e molto altro ancora non solo all’aperto e sul prato ma anche al coperto in caso di meteo incerto; c’è il consueto ‘Battesimo della Sella’ sul pony per i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni che, grazie agli istruttori del CIL (Centro Ippico Lombardo), possono vivere l’emozione della monta con caschetto e giubbetto protettivo.

Non solo: la ‘cappellaia magica’ It’s Milly Fascinators che con le sue creazioni da signora in perfetto horse style e in simbiosi con la giornata di corse; poi lo zucchero filato colorato di Barbapapà con 16 gusti per la gioia dei bambini e, come sottofondo musicale, la bravura del ‘Trio delle Meraviglie’ direttamente dall’Isola d’Elba.

In pista, invece, si parte dalle ore 15, con le attenzioni per il Premio Ambrosiano, prova di Gruppo III valida per i cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza del doppio chilometro in pista grande. L’altra prova che non delude le attese è posizionata in chiusura di pomeriggio con il Premio Handicap di Primavera, quest’anno anche Trofeo Hotel Airone Isola d’Elba, Handicap Principale di tipo C sui 1.800 metri in pista grande per i cavalli anziani (4 anni ed oltre).