All'Ortica lo spettacolo "solo per donne"

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’associazione OrMe – Ortica Memoria presenta lo spettacolo “Solo per donne”, scritto e interpretato dall’attrice Elena Cerasetti, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Cialdo Capelli.



Lo spettacolo, liberamente ispirato a H to he - I’m turning into a man (Sto diventando un uomo) di Claire Dowie, scrittrice, poetessa, pioniera dello stand-up theatre, fra le più acclamate della scena londinese contemporanea, affronta con leggerezza e ironia le molteplici sfaccettature dell’universo femminile e il desiderio delle donne di essere riconosciute all’interno della società come persone, senza etichette.



L’opera, tra le più acclamate di Claire Dowie, è incentrata sulla rappresentazione in chiave ironica delle problematiche connesse alla sessualità e all’identità di genere. Il testo, rivisitato da Elena Cerasetti in un monologo esplosivo, leggero e anticonformista per la Giornata dell’8 marzo, è un tuffo nelle emozioni della complessità, dove centrale è il racconto del desiderio di essere semplicemente amati per quello che si è.



“Se di primo acchito sembra ammiccare ai comportamenti di natura carnascialesca che solitamente la società concede alle donne per la ‘loro festa’, il monologo vuole raccontare l’universo sfaccettato e multiforme del femminile, e con questo paure, ambizioni, incertezze e glorie, dall’inferno al paradiso. Ma anche il desiderio, di ciascuna, di essere una persona, senza la necessità di etichette sociali su sesso e identità”, spiega la drammaturga Elena Cerasetti.



L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle ore 19 alla Cooperativa Ortica di via San Faustino 5, a Milano. Ingresso libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione inviando una mail a: ceraselena@gmail.com oppure a piera.fox@gmail.com



Allo spettacolo seguirà un aperitivo offerto dalla Cooperativa Edificatrice Ortica e la distribuzione delle mimose offerte dalla Cooperativa Antonietta.



L’evento è organizzato dall’associazione OrMe – Ortica Memoria di Milano in collaborazione con il Municipio 3.