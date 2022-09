"All you can wear": a Milano l'evento in cui si possono comprare tutti i vestiti che si riescono a prendere

Non "tutto quello che puoi mangiare". Ma "tutto quello che puoi indossare". Il 3 e 4 settembre, dalle 10 alle 19, negli spazi della coop "Di mano in mano" al civico 99 di viale Espinasse si terrà l'evento "All you can wear".

Dal nome - molto simile agli ormai diffusissimi ristoranti all you can eat - è facile intuire qual è il "gioco": chiunque vorrà potrà acquistare all'ingresso una shopper al costo di 18 euro e poi potrà riempirla fino all'orlo con tutti gli abiti che vuole, tutti vestiti di seconda mano ma in perfette condizioni. I capi scelti, chiaramente, non verranno pagati.

Il fine di "Di mano in mano", che da sempre scommette sull'economia circolare e sulla sostenibilità, è nobile. "Sapevi che circa l'80% degli abiti inutilizzati finisce bruciato o in montagne di rifiuti che si accumulano sulla Terra?", la loro presentazione dell'evento. "Noi, nel nostro piccolo, abbiamo scelto di rispondere a questo problema con un evento che prende spunto dal fortunato 'All You Can Read' ma declinato negli abiti. Si tratta di "All You Can Wear" l'evento che il 3 e 4 Settembre animerà il negozio Di Mano in Mano di Viale Espinasse a Milano. Due giorni per cogliere l'occasione di dare nuova vita ad abiti e accessori vintage, second-hand e nuovi da stock, aiutando così il pianeta", hanno spiegato.

Semplici le regole: "Prendi la borsa al prezzo di 18 euro, riempila fino al bordo di abiti e accessori, il contenuto te lo regaliamo noi". "Le shopper disponibili durante l'evento - mille in tutto - realizzate a mano dal Progetto "tredici cm" di Stefania Cifarelli e Gabriella Mondelli, rispettano il concetto del riuso tanto caro a noi: ogni borsa viene, infatti, creata con stoffe di fine stock provenienti da grandi brand o da case sgomberate, con una predilezione per le fibre riciclate ed ecosostenibili", hanno assicurato dalla coop.