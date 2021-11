Alla Boutique dei nasi rossi 2021 il Natale è solidale

Torna l’immancabile appuntamento con La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino natalizio dell'Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS) che si terrà dal 1° al 24 dicembre a Milano in via Guanella 11 (MM1–Precotto). Nella 18ma edizione tante le idee per un Natale all’insegna della solidarietà: ogni regalo contribuirà a formare giovani volontari clown che porteranno sorrisi a bambini in ospedale, ad anziani in case di riposo, a persone disabili in centri diurni.



Aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30 con orario continuato, la Boutique offrirà specialità gastronomiche e prodotti biologici; vini, distillati e birre artigianali; abbigliamento nuovo e vintage per adulti, bebè e amici pelosi; gioielli, borse, accessori e creazioni artigianali, in collaborazione con altre associazioni; e ancora prodotti per la cura del corpo, cosmetici, oggettistica per la casa, libri, strumenti di giocoleria e magia, giochi e giocattoli.



Tra i regali solidali, novità dell’anno è il “Pacco di Sorrisi”, un’allegra scatola regalo da personalizzare scegliendo tra golosità e chicche realizzate appositamente per i Volontari col Naso Rosso per sostenere le loro attività: il panettone classico e i biscotti per donare sorrisi ai bambini, il panettoncino glassato per far sorridere gli anziani, il pandorino per portare buonumore alle persone con disabilità, prodotti da Liberomondo. E ancora, lo “Smile Coffee” di Stelmoka per sorrisi energetici per tutti, i mini gianduiotti sorridenti, lo spumante brut “Snaporaz” che dona sorrisi in ospedale, le birre speciali “La Pagliaccia” rossa del Birrificio Menaresta, la “Doctor Klown” bionda del Birrificio Rurale e la “Paias” del Birrificio Meneghino, a cui si aggiungono la Smile Bottle, borraccia in alluminio ecologica, e il Clowndario 2022 con le foto delle missioni dei volontari realizzate all’estero.



Per gli amanti del buon cibo, l'area dedicata all'enogastronomia offre prodotti del commercio equo e solidale e biologici, come formaggio, riso, farine, salami, olio siciliano e toscano, the e tisane, miele, marmellate e confetture home made; varietà di birre artigianali, tra cui quelle del Birrificio di Lambrate, Hibu e Wackybrew; una selezione di vini rossi, bianchi, spumanti, distillati e grappe Zanin.



Ampio spazio in Boutique è dedicato all’abbigliamento per grandi e piccini, nuovo delle migliori marche e vintage, tra cui i piumini Save the Duck e le sciarpe e i foulard Gesys, a cui si aggiunge quest’anno un’area dedicata agli amici a quattro zampe con impermeabili, cappottini, attrezzature e giochini tutti per loro.



E ancora giocattoli e giochi, tra cui quelli in legno Jabadabado, materiale di giocoleria e trucchi di magia; libri di narrativa per adulti e illustrati per bambini; oggettistica per la casa di modernariato, tra cui le lampade Kartell, e artigianato dal mondo; prodotti per la cura del corpo e cosmetici di linee biologiche e di erboristeria, tra cui Dermophisiologique e Spezierie Palazzo Vecchio; gioielli e creazioni artigianali con pezzi unici; accessori per “urban bikers” Tucano Urbano.



Tutto il ricavato verrà destinato per il ritorno delle attività in presenza e per formare nuovi volontari clown a partire dalla primavera prossima.



E’ previsto un servizio di consegna a domicilio previa prenotazione dei prodotti, visibili sul catalogo online in continuo aggiornamento a questo link www.veronicasacchi.it/regali-solidali-di-natale-2021.