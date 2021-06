Alla scoperta della biodiversità di Milano

CLEVER cities ha il piacere di invitarti ad una mattina dedicata all'osservazione naturalistica proprio qui, a Milano!



Partecipa con noi alla visita guidata al Parco della Vettabbia, uno dei parchi urbani più interessanti per la biodiversità in città. Il parco si sviluppa all'interno del Parco Agricolo Sud, in aree antistanti l'Abbazia di Chiaravalle, in uno degli ambiti agricoli più pregiati del Sud Milano.



Il tour è gratuito, dura circa due ore, non è impegnativo ed è dedicato a tutti coloro che sono curiosi di scoprire la natura a due passi da noi.



Ci troviamo alle ore 10:00 il 3 luglio al parcheggio del Parco della Vettabbia, per addentrarci, con la guida di un naturalista esperto, alla scoperta degli ambienti più rappresentativi della biodiversità urbana. Ad esempio scopriremo cosa si nasconde nell'incredibile microcosmo di un prato fiorito o nei pressi di un ambiente acquatico, come stagni e rogge.



Per partecipare compila il form a questo link: https://forms.office.com/r/UJWTYbSqU9

Oppure per informazioni scrivi a: spallino@eliante.it

Il volantino dell’evento è disponibile qui: https://milanoclever.net/2021/06/24/3-luglio-tour-parco-della-vettabbia/



Non perdere l'occasione di farti raccontare la natura che vive intorno a te...vieni con noi!



Per prevenzione Covid 19, limiteremo la partecipazione ad un numero massimo di 20 persone.

Ma qualora ricevessimo più iscrizioni cercheremo di offrire in breve tempo altre occasioni.



Punto di ritrovo: Parcheggio del Parco della Vettabbia, in Via Dionigi 90

Orario: 10:00



La nostra guida

Dr. Matteo E. Siesa, PhD

Biologo, naturalista, tecnico specialista in gestione e conservazione delle specie e degli habitat, divulgatore, autore. Appassionato di natura, arte ed esplorazione.

Il tour è organizzato da Cooperativa Eliante



La visita rientra tra le attività di sensibilizzazione sui temi della biodiversità urbana organizzate da Clever Cities. Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche il video qui riportato: https://milanoclever.net/2021/06/11/biodiversita-urbana-cartoon-eliante/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...