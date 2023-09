Alle porte di Milano si festeggia la "Calabria in tutti i sensi"

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre Villa Salterio ospiterà una tre giorni interamente dedicata ai sapori, alla tradizione e ai balli calabresi.



Per la seconda edizione di "Calabria in tutti sensi" Circolo Metromondo in collaborazione con FuoriMercato - Rimaflow e Desr, ha ideato un palinsesto di appuntamenti che non può scontentare gli amanti della Calabria e tutti coloro che amano le iniziative dedicate ai colori, al cibo e alla musica del sud Italia. Villa Salterio in via Alzaia Naviglio Pavese, 5 - Moirago/Zibido San Giacomo (Mi), sarà protagonista di un lungo fine settimana animato da bancarelle e dalla tipica atmosfera delle sagre calabresi.



?Si parte venerdì 29 settembre alle ore 20.30 con l' 'Nduja party: un aperitivo, piccante il giusto, a base di "Rustico Calabrese": salumi tipici, formaggi tipici, bruschette con la 'nduja, melanzana imbottita, peperoni, melanzane e zucchine grigliate.

Intrattenimento musicale di Angelo Rodà con canzoni d'autore calabresi e concerto a suon di tarantella del gruppo Taranticula.



Nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile pranzare e cenare, su prenotazione, negli spazi allestiti presso la villa, con piatti tipici della tradizione calabrese, tra cui rigatoni al sugo di melanzane, salsiccia alla griglia e ciambotta, frutta e dessert.



Sabato 30 settembre, alle ore 17.00 dibattito sulla lotta dei lavoratori dell'Ospedale di Cariati (CS). Introduce Margherita Napoletano di Metromondo e RSU del S. Raffaele, collegamento online con Mimmo Formaro.



Per chi desidera un approccio divertente alle danze popolari della tradizione mediterranea, a partire dalla 17.30 sono previsti una serie di stage condotti da maestri esperti, che introdurranno i partecipanti nel magico mondo della rota: stage di Tarantella Calabrese a cura di Pino Lombardo (17.30 - 19.00) e stage di danze del Sud (pizzica) a cura di Valentina Panera (19.00 - 20.30).



In serata Pino Lentini allieterà i presenti con il suo organetto e un vasto repertorio di canti del sud, compreso il brano "Terra suli e mari". Francesco Denaro alla chitarra e alla lira.

Alle 21.30 si terrà il concerto del gruppo calabrese Rua Mentana, con tarantella e altri balli popolari.



Domenica pomeriggio dedicata ai più piccoli: a partire dalle 16.30 sfilata lungo il Naviglio adiacente a Villa Salterio, con il gruppo folkloristico "I Cumpari 'Ra Putia".

?Dalle ore 16 alle 17.30 stage di tarantella del Pollino e a seguire, dalle ore 17.30 alle 19.00, lezione di tamburello entrambi a cura di Antonio Castronuovo.

Sempre alle 19.00 stage di danze del Sud (tammurriata) a cura di Valentina Panera.



Serata Musicale con "I cumpari 'ra putia", che chiuderanno la seconda edizione di "Calabria in tutti i sensi" con canti e danze del sud.



Presenta Claudia Pezzimenti





Prenotazioni e Costi

Ingresso a concerti con offerta libera a partire da 5€ per serata, (incluso un biglietto sottoscrizione a premi, la cui estrazione sarà fatta domenica 1° ottobre a fine evento)



'Nduja party di venerdì: 10 € a persona incluso il concerto serale.

Pranzi e cene di sabato e domenica: 20 € a persona incluso il concerto serale.

Prenotazione obbligatoria inviando nome, cognome e numero di partecipanti su WhatsApp ai numeri 3316811987 - 3339021267 o via e-mail a info@rimaflow.it.



Gli stage avranno luogo con un minimo di 8 persone; il contributo sarà di 15 € (per chi ne effettuerà più di uno sarà di 12€ cad).

Prenotazione obbligatoria inviando e-mail con nome, cognome e numero di telefono a metromondo@tin.it



Il ricavato netto del resto dell'iniziativa andrà a sostegno di RiMaflow, FuoriMercato e per le attività di Metromondo.