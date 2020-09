Milano, allenamenti gratuiti ai Giardini Indro Montanelli: come registrarsi

Dopo un periodo di pausa dovuta all’emergenza sanitaria, la Community "Never Stop Milano" di The North Face ritorna con nuove sessioni di allenamento per condividere la voglia di praticare sport outdoor e di misurarsi con nuove entusiasmanti sfide.

A partire da martedì 8 settembre torna infatti l’appuntamento settimanale con i training outdoor: come sempre gratuiti, i training si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID19.

Come registrarsi

Le sessioni settimanali saranno a numero chiuso, previa registrazione obbligatoria al link dedicato.

Inoltre, andranno rispettate le seguenti regole:

Presentarsi al training muniti di mascherina

Igienizzarsi le mani all'arrivo (gel fornito dall'organizzazione)

Mantenere una distanza di 3 METRI durante gli esercizi di attività statica.

Durante la corsa, rispettare la distanza di 5 METRI dal runner davanti a sè e 2 METRI con il runner di fianco

L'organizzazione ha l'obbligo di allontanare chi non rispetta le regole.

La Community

Attiva da più di due anni e nata sull’onda di iniziative analoghe in corso in tutta Europa, la Community NEVER STOP MILANO si incontra ogni martedì presso le diverse location meneghine selezionate a seconda del tipo di allenamento previsto: la location viene comunicata settimanalmente agli iscritti e tutti i dettagli sono disponibili anche seguendo la pagina Facebook della Community.