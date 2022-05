Le allergie respiratorie spiegate ai bambini: anche Milano è protagonista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un webinar per spiegare ai genitori milanesi, e lombardi, come riconoscere e trattare l’allergia respiratoria in età pediatrica. Il progetto “Un’Allergia per amica” di Lofarma, patrocinato da SIAIP - Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, ha trovato piena visibilità sul territorio milanese grazie ad un appuntamento digitale gratuito nel quale è stata protagonista anche il Dr. Salvatore Barberi - Pediatra del territorio. L’occasione è stata ideale per affrontare gli aspetti più specifici inerenti a sintomi, patologie, possibili cause delle allergie respiratorie, accanto ad approfondimenti legati ai principali allergeni, alla diagnosi e alle terapie. Oggi, secondo la SIAIP, l’incidenza delle allergie respiratorie pediatriche è sempre più alta, tanto da aver fatto registrare un aumento che ha sfiorato il 40%. Con questa consapevolezza Lofarma, azienda farmaceutica leader nella diagnosi e nel trattamento delle malattie allergiche respiratorie, ha attivato questo progetto di responsabilità sociale con l’obiettivo di fornire ai più piccoli, e alle loro famiglie e insegnanti, una corretta informazione in materia di allergie respiratorie, sensibilizzandoli sul tema. “Un’Allergia per amica”, oltre che con i suoi webinar gratuiti rivolti specificatamente ai singoli territori di riferimento del progetto, ha coinvolto le scuole primarie milanesi con un libricino illustrato distribuito gratuitamente e un contest creativo che ha visto protagonisti i bambini, coinvolti nel disegnare il loro supererore contro le allergie. Da non dimenticare, inoltre, il coinvolgimento dei pediatri territoriali ai quali è stato consegnato il libretto quale strumento informativo a libera disposizione dei propri pazienti. Il progetto sta oggi volgendo al termine, a fine maggio, infatti, verranno celebrati in via ufficiale i bambini e la classi il cui “Scacciaecciù” (questo il nome identificativo dei supereroi) sarà risultato più idoneo per combattere le allergie. “Un’Allergia per amica” è un progetto formativo e al contempo ludico che ha fatto, e sta facendo, informazione, supportando al contempo il concetto psicologico “sono allergico, ma non sono diverso dagli altri”, cercando di prevenire forme di bullismo e discriminazione e proponendo una corretta informazione e conoscenza della realtà, facendo comprendere come poter gestire il disturbo nella maniera più naturale e serena possibile. Per maggiori informazioni: www.unallergiaperamica.com