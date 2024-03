Disallineamento dentale? Arriva l'apparecchio trasparente per il tuo sorriso: a Rozzano l'Open Day dedicato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Migliorare la salute e l’estetica del sorriso oggi è possibile grazie ad un apparecchio per i denti trasparente, comodo e rimovibile. Gli allineatori trasparenti possono essere la soluzione per correggere il disallineamento dentale a diverse età, soprattutto da adulti, senza modificare le proprie abitudini.

A differenza del classico apparecchio fisso in metallo, gli allineatori sono poco visibili sul sorriso grazie al materiale plastico trasparente con cui sono realizzati. Inoltre non è necessario rinunciare alla propria socialità perché gli allineatori possono essere indossati e tolti in qualsiasi momento della giornata.

Se sei interessato ad approfondire questa soluzione puoi partecipare ad un Open Day dedicato presso il Dental Center dell'IRCCS Istituto Cinico di Humanitas Rozzano che si terrà giovedì 28 marzo.

Come funziona la visita di Open Day?

L’ortodontista, dopo un colloquio conoscitivo del paziente per comprendere la situazione clinica di partenza, valuterà il grado di disallineamento dentale e l'assenza eventuali patologie orali. Il dentista effettuerà una scansione delle arcate dentali del paziente grazie allo scanner orale, innovativo strumento digitale che mostra il sorriso in tre dimensioni. Infine, valuterà il trattamento più adeguato alle esigenze del paziente consegnando un piano di cura personalizzato.

Perché è importante correggere la posizione dei denti a tutte le età?

Gli spazi tra i denti espongono le gengive ad un maggior attacco da parte di batteri. I denti disallineati possono portare ad un accumulo di placca, aumentando il rischio di gengivite e carie. Quando i denti superiori e inferiori non fanno contatto perfettamente si può provare dolore durante la masticazione o difficoltà nel parlare chiaramente.

Come funziona il trattamento di ortodonzia trasparente?

Il dentista fornisce al paziente un set di allineatori da cambiare con periodicità e in autonomia a casa con visite di controllo ogni 4-6 settimane circa. In questo modo si imprime sui denti una forza costante e controllata che permette di riportarli nella giusta posizione.

Per un’efficacia massima, gli allineatori devono essere indossati per circa 22 ore al giorno, togliendoli solo durante i pasti e la quotidiana igiene orale. Il trattamento ha una durata variabile, in base al singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi.

Informazioni utili

Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 82246868 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00).

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Robles Rodriguez Sergio - Iscr. all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n.1141. Autorizzazione Sanitaria Decreto Presidente Regione Lombardia n°1906 del 18.04.1996 Polizza Assicurativa Reale Mutua, nr. 2017/10/300411.