Allo spazio hus, le opere di rachele calisti

La Scuola di Decorazione di Brera, nell’attività di sostegno interdisciplinare ai propri studenti, predispone l’esposizione personale di Rachele Calisti in quanto vincitrice del PREMIOHUS per le Arti Visive organizzato dallo Spazio Hus di Milano. La scelta della commissione si è orientata dopo un’articolata selezione sulla personalità della giovane artista italiana riconoscendo nella sua ricerca interessanti relazioni tra diversi sistemi linguistico-culturali, grazie ai quali riesce a dar vita ad un interessante e coordinato ciclo di opere.

Partendo da “soggetti facilmente riconoscibili, luoghi comuni dal punto di vista formale e culturale”, Rachele Calisti predispone lo spazio di installazione dell’immagine con l’obiettivo di sviluppare sintonie formali la cui percezione si pone in disequilibrio di fronte alla realtà ma anche creando spazi di diversa interpretazione in fase di fruizione. Quelle che strumentalmente si definiscono “cornici” – frutto di una mirata rivisitazione geometrica della forma tradizionale - in realtà dettagliano e ritagliano lo sguardo, forniscono e obbligano l’azione stessa dell’artista a ricomporre segni grafici, frammenti fotografici estratti o generati da internet, giungendo all’unità espressiva dell’opera.



Spazio HUS, il cui nome nasce dal termine danese “HUS” che significa “casa”, si trova in un luogo suggestivo che è anche sede di HUS Milano, laboratorio creativo e di ispirazione per architetti, arredatori, designer e artisti in generale. Spazio HUS si propone come un luogo di incontro e di contaminazione tra esperienze e percorsi artistici differenti, attraverso un ricco programma di esposizioni di designer, artisti, fotografi e artigiani del panorama italiano e internazionale. Nel solco di questa proposta culturale dinamica e variegata, il titolare di HUS Milano, Vincenzo Panzuto, si è fatto promotore di un Premio rivolto ai migliori studenti dell’Accademia di Brera, al fine di gettare uno sguardo sull’arte giovane e di sostenerla.



Rachele Calisti nasce ad Amandola, nelle Marche, nel 1997. Frequenta dal 2019 al 2022 il corso di pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino per poi trasferirsi a Milano dove studia Decorazione con Crispino Simeone presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2022 si occupa della gestione curatoriale di mostre ed eventi presso Palazzo Bronzo, artist-runspace e associazione culturale situata nel centro storico di Genova. Ha collaborato con Mefistofele Documenta, un collettivo artistico che ha condotto happenings e performances sperimentali per Pinksummer Galley e in vari festival e teatri di Genova. Nel 2023 ha performato per l'evento finale di ORDA, un workshop tenuto da Jacopo Benassi in occasione del Lunigiana Land Art. Nel 2024 vince il premio Hus dedicato agli studenti di Decorazione dell'Accademia di Belle Arti di Brera.



Titolo

“Beautiful Framed Images”



A cura di

Ida Terracciano



Date mostra

8 maggio – 23 maggio 2024



Inaugurazione

Mercoledì 8 maggio 2024



Spazio HUS

via San Fermo, 19 – Milano



Orari di apertura

da lunedì a venerdì: 10.30 - 13.30 / 15.00 – 19.00

sabato su appuntamento



Per informazioni



www.spaziohus.com