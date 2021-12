Tra le fiere di Natale a Milano anche il mercatino degli Alter Bej

Il 2021 è il ritorno dei mercatini all'aperto a Milano, come in tante altre parti d'Italia, dopo lo stop del 2020 imposto dalle restrizioni dovute alla pandemia covid. Quest'anno la situazione epidemiologica è migliore, anche grazie al fatto che, nel frattempo, è stato somministrato il vaccino alla stragrande maggioranza della popolazione, e dunque (con le dovute regole: distanziamento e, quando non possibile, mascherine) si possono svolgere le fiere e feste di Natale per le strade.

A Milano non mancano gli appuntamenti. Domenica 5 dicembre si sono inaugurati gli Oh bej Oh bej in piazza Castello: le bancarelle rimarranno esposte fino all'8. E, parallelamente, si è aperto (con un giorno d'anticipo, sabato 4) il mercatino alternativo degli Alter Bej, al cavalcavia Bussa. Si tratta di bancarelle 'eredi' di quelle che erano state 'espulse' dalla tradizionale fiera di Sant'Ambrogio quando si svolgeva ancora nel quartiere della basilica.

Anche gli Alter Bej terminano l'8 dicembre. Le bancarelle sono aperte dalle 9 alle 21 tutti i giorni e sono prevalentemente artigiane, "per tutelare - si legge in una nota - la memoria delle arti e dei mestieri, in un momento in cui le culture locali con le loro ricchezze e peculiarità rischiano di venire dimenticate, se non addirittura semplificate ed appiattite".