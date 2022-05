A Locate torna il festival hip hop "Amazing day"

Il 3, 4 e 5 Giugno torna a Locate di Triulzi (MI) il Festival Hip Hop Amazing Day 2022. Dopo due anni di pausa forzata, ritorna AMAZING DAY l’evento più atteso e longevo dello stivale di cultura urban e street. Per la sua 15th edizione, di nuovo in terra lombarda, prevede l’intervento dei migliori street artists e writers provenienti da diverse parti del mondo che si ritroveranno per incrementare il numero di opere su muro di quello che già dal 2013, è diventando un vero e proprio museo a cielo aperto nella piccola cittadina del sud di Milano, Locate di Triulzi.

Nel corso della tre giorni di pura creatività di strada dal respiro internazionale, la celebrazione della cultura hip hop avverrà attraverso performance e contest fra pittura, danza, musica che si fonderanno tra loro, per dare vita ad un vero momento di confronto, di condivisione e di scambio culturale reciproco.

Si raduneranno sotto lo stesso tetto attività di street art – writing – art performance – dance – music – contest in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con tanti nomi del panorama Hip Hop musicale italiano e grandi artisti internazionali visivi e il tutto a titolo completamente gratuito per il pubblico anche grazie al patrocino del Comune di Locate di Triulzi.

PROGRAMMA:

VENERDI 3

10:00 Incontro all’Info point, Parco della Pace a Locate.

10:30 Inizio Wall Paint.

11:00 Avvio Area Espositori.

11:00/13:00 Street Art Tour.

12:00 Conferenza Stampa.

13:30 picnic al Parco della Pace a Locate.

14:30/15:00 BBoy Free Saifa.

17:00 Opel sketch reunion.

19:00 Presentazione Ill Fame Magazine ed Amazing Day Book.

20:00 / 23:00 AD-2022 Aperitivo/Cena Musica diffusa.



SABATO 4

10:00 Inizio Wall Paint ed apertura Area Espositori.

11:00/13:00 Street Art Tour.

13:30 picnic al Parco della Pace a Locate.

14:30/15:00 CONTEST Break Dance.

17:00 CONTEST “Opel Your Mind”.

19:30 Premiazioni + AD-2022 Aperitivo.

20:00 Inizio Show Case.

22:00 Dj Scratch.

22:15 Inizio CONCERTI.



DOMENICA 5

10:00 Inizio Wall Paint ed apertura Area Espositori.

11:00/13:00 Street Art Tour.

13:30 picnic al Parco della Pace a Locate.

16:00/18:00 Street Art Tour.

10:00/20:00 Shooting “Opel Your Mind”.

19:30 Aperitivo Green Bar AD 2022.

20:00 Fine evento.



More info on:

https://www.theamazingart.com/amazing-day-3-4-5-th-june-2022/