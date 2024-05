AMAZING DAY 2024

Il festival di cultura Hip Hop più longevo d'Italia dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024 a Opera (MI).



L’evento che richiamerà i migliori street artists e writers provenienti da tutto il mondo per realizzare delle opere su muro valorizzando la città dal punto di vista urbano e sociale. Il tema del muro principale è estremamente attuale: la pace nel mondo e l’attenzione al clima.

La manifestazione diffusa e inclusiva farà da palcoscenico della cultura di strada con noti artisti internazionali e talenti del panorama Hip Hop musicale, come Inoki ed Ensi che concluderanno il concerto di sabato 2 giugno, ma anche attività formative per i più giovani con workshop di Rap, Writing, Procreate e Hip Hop, contest di BreakDance, visione di documentari e tanto tanto altro!



Tutti gli eventi a programma sono gratuiti.



Nel corso della tre giorni di pura creatività di strada dal respiro internazionale, la celebrazione della cultura hip hop avverrà attraverso workshop, performance e contest fra pittura, danza, musica che si fonderanno tra loro, per dare vita ad un vero momento di confronto, di condivisione, di crescita e di scambio culturale reciproco.

Si raduneranno sotto lo stesso cielo attività di street art – writing – art performance – dance – music – contest – talk – proiezioni video in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con tanti nomi del panorama hip hop musicale italiano e grandi artisti internazionali visivi e il tutto a titolo completamente gratuito per il pubblico anche grazie al patrocino del Comune di Opera ed il supporto degli sponsor.



AMAZING DAY – LIVE PAINTING

VENERDI_31- SABATO_1- DOMENICA_2



10:00 / 19:00

DOVE: Incontro presso Info Point The Amazing Art al Parco del Centro Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



La manifestazione da sempre riunisce grandi street artist e writer provenienti da ogni parte del mondo che si incontrano per una sessione di tre giorni di LIVE WALL PAINTING durante la quale si confrontano su un tema comune e danno vita a progetti collettivi che diventano patrimonio della città.



IL TEMA DEL MURO PRINCIPALE È LA PACE NEL MONDO E L’ATTENZIONE AL CLIMA. IL MOMENTO STORICO RENDE QUESTO TEMA OLTREMODO ATTUALE!



Tra gli artisti invitati a partecipare in questa edizione di AD 2024 che ospiterà circa 70 artisti da tutto il globo:

AERS (IT), ARFIS (IT), BANS (IT), BIG TATO (CH), BLOW (UK-IT), BLEF (IT), CONDE2 (ES), CMS crew (VEN), CRE (IT), DEBZA (FR), ENO (FR-IT), EVIAN (IT-DE), FABRIZIO DE TOMMASO (IT), FEZZI (IT), FOCKS (FR), FOSK (IT), GASONE (IT), GIOWE (IT), GRIM (IT), HOT IN PUBLIC (IT), HEMO (IT), JE73 (IT), JIN (IT), JATONE (IT), JATUS (IT), KORN (IT), LUNA (IT), LUCA BARCELLONA (IT), MEDIAH (CANADA), MPEIT (IT), MORKI (IT), NEIM (IT), NICO189 (IT), NEDO(IT), ORGH (IT), ONEM (IT), PLUS (CH), PROSA (IT), RIOT (IT), REENO (IT), RESER (IT), SABE (IT), SPEKER (USA-IT), SIRK (FR), SCANER (FR), SERVAL (CH), SHORE (ES), SOWET (IT), SEA (IT), TRAKT (FR), TACKLE (IT), TRUST (IT), TRES (IT), YEKO(ES), YEMS (IT), YAMA (IT), VEIZ (BRASILE), WAKOS (IT), MR.WANY (IT), WAIS (IT), WUBIK (IT), VERBO (IT), ZEWS (IT), ZARK (IT), ZENOK (IT) E MOLTI ALTRI…

AMAZING DAY – MUSIC PARTY

1 GIUGNO 2024



20:00 / 01:00

DOVE: Parco del Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



Cuore pulsante e appuntamento da non perdere è il Music Party di Amazing Day che da anni vede succedersi sul palco alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale della scena hip hop italiana, assolutamente a titolo gratuito.

Dalle 20.00 alle 22.30

Host By Elle Piò & Sarso

Dalle 20.00 alle 22.30 Show Case di:

Dj Zorlak

Joelz,

Inkastro,

They Call me Adriana,

Tusco,

Southology,

Mouri,

Djomi recentemente vincitore del festival di Castrocaro,

Hyst.

Beat Box show di Alien Dee.



ORE 22.00 INOKI e ENSI IN CONCERTO

FREE ENTRY





AMAZING DAY – TALK

VENERDI_31



17:30 / 21:00

DOVE: Centro Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



• STYLE DIARY CON TONY TRES



• ILL FAME MAGAZINE 08 CON MR.WANY



• 19:00 / 21:00 PROLOGIS DOCUMENTARY



Proiezione del docufilm Prologis

“Siamo Prologis, da oltre 40 anni leader dell’immobiliare logistico.

Realizzando parchi logistici efficienti e flessibili in tutto il mondo, abbiamo introdotto la filosofia PARKlife™, ponendo il lavoratore del parco al centro dell’attenzione. Ci siamo resi conto dell’impatto sociale delle nostre opere e che, per dare benessere, non si può rinunciare a vitalità e bellezza. Per questo abbiamo trasformato i nostri parchi logistici in centri sportivi e gallerie d’arte a cielo aperto a disposizione di tutti: dei lavoratori e delle comunità locali.”



Talk con:

Sandro Innocenti Svp, Country Manager Italy

Fabrizio Bertola Fondatore e proprietario di fbh holding

Enrico Sironi HEMO Art director urban art

Andrea Sergio MR.WANY Artista contemporaneo ed ideatore dell’evento AD.







AMAZING DAY – WORKSHOP

DOVE: Centro Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



VENERDI_31

15:30 / 17:30 PRO-CREATE – Zark



14:30 / 16:30 BREAK DANCE – Kacyo



16:30 / 18:30 BBOY FREE SAIFA



SABATO_1

10:30 BREAKING _ LAGAET KIDS – (Bstudents)



11:00 RAP – (Under the Tower)



11:00 WRITING – (Hot in public)



DOMENICA_2

10:30 BREAKING _ LAGAET ADULTS /EPICS BSTUDENTS KIDS





AMAZING DAY – CONTEST

DOVE: Parco del Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



VENERDI_31

17:30 / 18:30 SKETCH REUNION



SABATO_1

• 1 VS 1 HIP HOP – OPEN



• 2 VS 2 MIX STYLE ON HIP HOP MUSIC



GIURIA: BYRON – MX – LINO

HOST: ESOMROCK

DJ: SPARTA

DOMENICA_2



BREAK DANCE

• 1 VS 1 KIDS

• 1 VS 1 OPEN WOMEN

• 2 VS 2 OPEN MAN



GIURIA: ALESSANDRINA (IT) – LAGAET(FR) – EPIKS (IT)



DJ: MANZO