Ambulanza di soccorso super-tecnologica donata da banca Mediolanum alla pubblica assistenza croce amica Basiglio

Si è svolta oggi in Basiglio (MI) la cerimonia di inaugurazione dell’ambulanza di soccorso super-tecnologica donata da Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum, alla Pubblica Assistenza Croce Amica Basiglio Organizzazione di Volontariato. Si tratta di un Fiat Ducato QTX-S NP, allestito dalla storica ditta italiana Olmedo Ambulance Division, all’interno dello stabilimento di Cavriago (RE). Questo mezzo, fiore all’occhiello dei veicoli di soccorso, grazie ad una tecnologia innovativa recentemente introdotta sul mercato, è in grado di creare una pressione negativa (subatmosferica) all’interno del vano sanitario, e di sanificare l’aria in ingresso e in uscita dallo stesso. In questo modo, viene minimizzato il rischio contagio per i soccorritori che operano all’interno dell’ambulanza, evitando accumuli di aria infetta nel vano sanitario e la contaminazione della cabina di guida. Al tempo stesso, grazie al sistema a pressione negativa, vengono efficacemente controllati i parametri microclimatici quali temperatura, umidità e concentrazione di anidride carbonica nel vano sanitario, così da ottimizzare produttività, concentrazione, tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione di chi opera sull’ambulanza. Un’ambulanza con queste caratteristiche, consentendo un elevato grado di biocontenimento, è particolarmente adatta a gestire l’emergenza COVID-19 e i pazienti con patologie altamente infettive. Da domani, il mezzo verrà impiegato dai Soccorritori di Croce Amica Basiglio per i servizi di emergenza-urgenza attivati dal Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 e consentirà alla storica associazione basigliese, che quest’anno festeggia 30 anni di attività, e che si è distinta per la capacità esemplare di gestire l’emergenza Coronavirus, di incrementare il numero di interventi rispetto ai 4’500 del 2020. Si tratta del primo mezzo di questo tipo ad entrare in servizio nella Provincia di Milano e uno dei primi a operare in Italia. “Il gesto d'amore del Presidente Doris – spiega Roberto Bizzozero, presidente di Croce Amica Basiglio – permetterà alla nostra associazione di ampliare il bacino d’utenza e ridurre i tempi di intervento nei servizi di emergenza. Lo farà, consentendo ai nostri soccorritori di agire in maggiore sicurezza, proteggendo al tempo stesso i pazienti trasportati. Sono certo che i nostri cento volontari e i nostri dipendenti faranno tesoro del prezioso dono che oggi riceviamo e per cui siamo estremamente grati al Presidente Doris”. “Essere vicini al territorio vuol dire anche rispondere in modo concreto - dichiara Giovanni Pirovano, vice presidente di Banca Mediolanum – alle esigenze della comunità. Il dono di quest’ambulanza a Croce Amica Basiglio è un ulteriore doveroso gesto di restituzione al territorio da parte del fondatore Ennio Doris e della banca che dal 1997 ha scelto di istituire qui la sua sede”. "La nuova ambulanza - sottolinea il sindaco Lidia Reale - conferma ancora una volta l'imprescindibilità della sinergia tra il privato e il pubblico. Oggi le istituzioni sono chiamate a mettere in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare non solo l'emergenza, ma anche le sue conseguenze. Ringrazio, a nome di tutta la cittadinanza di Basiglio, i volontari di Croce Amica che si sono sempre resi disponibili fin dalle prime fasi della pandemia e sono grata al nostro concittadino Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, che ancora una volta ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti della nostra comunità" Basiglio, 4 maggio 2021 nella foto Giovanni Pirovano, vice presidente di Banca Mediolanum consegna le chiavi a Roberto Bizzozero, presidente di P.A. Croce Amica Basiglio ODV