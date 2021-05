Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Artrust presenta la nuova "American Flag Videogame" del visual artist di origini italiane, ma ticinese di adozione, Yuri Catania. In mostra un'unica installazione -American Flag IV: VIDEOGAME - composta da 90 fotografie scattate all'interno dell'ambiente virtuale di un videogame: un grande album fotografico, a cavallo tra virtuale e reale, che assume le forme di una bandiera americana. Ma la mostra non è solo America e non è solo videogiochi: la fotografia di Yuri Catania trova espressione in tantissime forme e ispirazione in altrettanti soggetti. Fiori e piante sono uno di questi.