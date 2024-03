Se abitate vicino a Milano ( SENAGO) e cercate uno spazio per condividere la passione della scrittura...unitevi al gruppo "PENSIERI LIBERI DI UNO SCRITTORE".

Ci incontriamo in Via De Gasperi 2/A , presso lo studio Ipassidellamente di Cristina Mariani che mette a disposizione il suo spazio, il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.

Ogni incontro ha un tema specifico che sviluppiamo attraverso la lettura e laboratori creativi.

E' a numero chiuso , massimo 12 partecipanti, quindi prenotate per tempo la vostra sieda!

Da quest'anno un simpatico segnaposto personalizzato vi accompagnerà nel viaggio!



Gallery

Per iscrizioni esuviadicicala@gmail.com