Amnesia Milano: il calendario di novembre e dicembre 2023

Graditissimi ritorni, prime volte, solide certezze e sicure promesse: la programmazione di novembre e dicembre 2023 di Amnesia Milano si caratterizza una volta di più per trasversalità ed un eclettismo, muovendosi sempre con metodo attraverso le più svariate sfumature della musica elettronica. Provare o riprovare per credere



A novembre si inizia sabato 4 con Armonica, sempre più protagonisti nelle console e nei festival di tutto il mondo e Giulio Perrella, venerdì 10 nuovo appuntamento con la one-night Vision al Fabrique di Milano con Joseph Capriati e Seth Troxler, un’accoppiata che non necessita di presentazione, unico appuntamento fuorisede di questo bimestre; sabato 11 console tutta italiana all’Amnesia con Davide Squillace e Davide Seggio, sabato 18 special guest la dj palestinese Sama’ Adbulhadi, da tempo una figura centrale nel variegato universo della musica elettronica, affiancata da Richey V, sabato 25 spazio alla tech house di qualità di Cloonee e Alex Rubia.



Dopo un novembre 2023 decisamente cangiante, dicembre di Amnesia Milano si prospetta altrettanto scintillante: si inizia sabato 2 con Stella Bossi, la cui ascesa nel variegato universo della techno è sempre più inarrestabile e Richey V e si prosegue con Wade, dj di riferimento per elrow, il party più eclettico del mondo e Frank Storm (giovedì 7); sabato 16 in console un autentico titano della musica elettronica come lo svedese Adam Beyer, decisivo come pochi con la sua etichetta discografica Drumcode e gli eventi correlati; sabato 23 arriva all’Amnesia una delle dj techno che quest’anno hanno saputo imporsi come poche, senza se e senza ma, la spagnola Indira Paganotto, affiancata da Richey V; lunedì 25 Ilario Alicante allnightlong, la notte di Natale che all’Amnesia è ormai più di una tradizione, è davvero un rito.