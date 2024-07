Anche a Milano torna "Art nouveau week"

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.



In questa sesta edizione, le attività sono promosse e in parte organizzate dall’Associazione Italia Liberty e curate da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto che hanno come filo conduttore la felicità.



Proprio quelle cariatidi di villa Faccanoni Romeo a Milano in origine collocate a Palazzo Castiglioni sono una delle tante cose che si visiteranno nelle varie visite guidate a Milano con "Scoprire Milano" che ha programmato insieme a Italia Liberty delle giornate a tema. L'appuntamento è per Sabato 13 luglio ore 10.45.



Milano si rivela la capitale del Liberty per le opere di Giuseppe Sommaruga, protagonista della stagione Modernista in Italia. I percorsi organizzati da Italia Liberty in collaborazione con Scoprire Milano propongono con le guide arch. Marta Candiani, arch. Monica Torri e storico dell’arte Boris Stupia, la visita a Palazzo Castiglioni con le facciate appena restaurate e tornate a risplendere nella loro originalità materica e decorativa con possibilità di accedere agli interni rimasti in parte originali; una passeggiata tra esempi di architetture Liberty per terziario e commerciale in centro, la Stazione Centrale tra Liberty e Deco’, la città ideale di Crespi d'Adda tra storicismo e Liberty, la Casa Campanini con la visita di androne, cortile e scale, infine la farmacia S.Teresa e la Villa Romeo Faccanoni di Sommaruga con numerosi edifici residenziali tra storicismo, eclettismo e liberty in zona Porta Vercellina.



Sarà prodotto anche il catalogo di ART NOUVEAU WEEK 2024 con all'interno nuovi rinvenimenti scientifici sul Liberty come le pitture di Ettore de Maria Bergler e le tavole di Ernesto Basile insieme al censimento straordinario di tutti gli edifici Art Nouveau presenti al mondo, circa 14.100 con un elenco più aggiornato rispetto al precedente catalogo. Un lavoro senza precedenti che il curatore Andrea Speziali ha portato avanti in sedici anni di studi. Nel documento vengono elencati anche quegli edifici che presentano solo tracce di piacevoli decorazioni Liberty, secessioniste o Moderniste.



PROGRAMMA DATE:



giovedì 11 Luglio - alle ore19.00

IL VILLAGGIO OPERAIO di CRESPI D’ADDA: città ideale, tra mondo contadino e nuova realtà industriale

Boris ci farà conoscere il Villaggio operaio ancora abitato di Crespi d'Adda, nato come città ideale, tra mondo contadino e nuova realtà industriale (durata 2h, costo € 16)





venerdì 12 Luglio - alle ore18.00

NOVITA’ – IL LIBERTY NEL CUORE DI MILANO: non solo residenza

Marta ci porterà alla scoperta del Liberty nel cuore di Milano, con magazzini commerciali, hotel, sale di spettacolo, residenze, terminando al Camparino in Galleria, dove si potrà gustare un tipico aperitivo

(durata 1h 30', costo € 13)



sabato 13 Luglio - alle ore10.00

IL LIBERTY A PORTA VENEZIA: alta borghesia, bagni pubblici e floreale

Marta ci guiderà alla scoperta del Liberty nella zona di Porta Venezia, con le residenze dell'alta borghesia e il gusto floreale delle facciate (durata 2h 30', costo € 18) Con ingresso a Palazzo Castiglioni e Casa Campanini



domenica 14 Luglio - alle ore10.30

IL LIBERTY a PORTA VERCELLINA: la borghesiasi trasferisce in periferia



spagnole verso il Castello Sforzesco, dalla borghesia imprenditoriale tra fine Ottocento e inizio Novecento, realizzando sia edifici eclettici che splendidi esempi di architettura Liberty (durata 2h, costo €16)