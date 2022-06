ANDREA E LE TERRE SILVATICHE DELL’UTOPIA

Omaggio ad Andrea Facchi

un omaggio al Maestro Andrea Facchi, figura chiave della cultura ecologica alternativa, a cura di Collettiva Geologika nell'ambito di TMD 2022. Terra Migaki Design alla Fabbrica del Vapore, Milano 7-12 Giugno 2022



7-12 Giugno 2022

Fabbrica del Vapore

via Procaccini, 4 Milano

10:00 - 19:00, ingresso libero

venerdì 10 Festa 18:00 - 22:00



abstract

Andrea Facchi, artista ed architetto, figura chiave della cultura ecologica alternativa e i suoi lavori collettivi in terra cruda dalla poetica politica trasgressiva ed inclusiva verranno rappresentati da video, laboratori, performance ed esposizione di oggetti di design ecologico in argilla cruda.

EVENTI SPECIALI

venerdi 10 Giugno - h 18.00 - Festa TERRA MATER MATERIA Donne che costruiscono con la terra - a cura di Barbara Narici e Maddalena Ferraresi per Geologika Collettiva e Womud

Venerdi 10 Giugno - h 15 - Sabato h 11 laboratori "MADRE TERRA": modellazione in terra cruda a cura degli architetti Barbara Narici e Raffaele Corti per Geologika Collettiva.

Sabato 11 Giugno – h 15/19 convegno TERRITORIALITA DELLA TERRA a cura di TMD Terra MigakiDesign con Patrocinio ANAB e Comune di Milano. A cura di Sergio Sabbadini, intervengono gli architetti Maddalena Ferraresi, Maurizio Corrado, Barbara Narici, Giovanni Dotelli

Domenica 12 Giugno - h16 visita guidata a cura di Geologika Collettiva







Prematuramente scomparso nel luglio 2019, Andrea Facchi si è sempre distinto per la sua poetica politica trasgressiva e inclusiva, risultato di una profonda cultura. Di formazione architetto, studia al Politecnico di Milano con Ida Farè, Corrado Levi e Tomas Maldonado. Il suo approccio all'architettura e al design ha sempre avuto uno sguardo al sociale e politico, concependo l’architettura come mezzo di trasformazione. Nel 1997 incontra Barbara Narici, appassionata di architetture sociali in terra cruda ed ecovillaggi e insieme creano le prime architetture e finiture con mobili integrati e oggetti di design in terra cruda vivente. Nel 1998 fondano Geologika. architettura arte design e politiche naturali in terra, un movimento che si occupa di sviluppare progetti in terra cruda. Da quegli anni, Geologika Collettiva diventa il punto di riferimento del costruire ecologico a livello nazionale e internazionale, formando generazioni di operatori attraverso esperienze dirette in cui l’aspetto sociale è primario.

L'esperienza di Geologika Collettiva porta l'architettura e la dibattito su architettura e sostenibilità ambientale e sociale fuori dalle sale dei convegno e dalle università, organizzando eventi culturali e festosi e dibattiti/laboratori nelle piazze, per parlare non ai progettisti ma agli stessi abitanti, che anche qui in Italia spesso abitano in case tradizionali in terra cruda senza neanche saperlo.



Per Geologika Collettiva a cura di: Barbara Narici, Maddalena Ferraresi, Olaf Andre Bohr, Vito de Vita, Raffaele Corti e con Santo Nicoletti, Giulio Grillo, Laura Puglisi, Aurelia Delfino, Simone Cairoli, Stefano Magro, Romano Donati, Deva Angelo Sinigaglia, Benedetto Bavaro, Marzia Tamburo, Giulia Frailich, Saverio e Sara Catagna Fichera, Sal Ieriti, Abdrrezzak Sdai, Antonia Athena Leali, Maria G, e tutti gli artigiani, architetti, artisti e amici che hanno costruito e camminato con noi nei territori geologici.