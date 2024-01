Andrea Aziani: Febbre di vita

Presentazione del libro di Gianni Mereghetti e Gian Corrado Peluso – Ed. ITACA

Intervengono

Mons. Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato – Responsabile per l’America Latina della Fraternità di CL

Francesco Cassese, Responsabile della Fraternità di CL per la Diocesi di Milano

Mons. padre Lino Panizza Richero, Vescovo emerito di Lima–Carabayllo

Gian Corrado Peluso, insegnante

Coordina Davide Perillo, giornalista



Andrea Aziani, una persona che ha portato ovunque il suo amore alla vita, scoppiato grazie all’incontro con don Giussani che gli ha comunicato la forza del suo carisma.

Una serata per incontrare e conoscere l’avventura umana di questo “Servo di Dio” che ha segnato la vita di giovani, adulti, bambini, facendo suo lo sguardo a Cristo di don Giussani, vissuto dentro ogni situazione in cui si è stato mandato e si è trovato a vivere.



"Che qualcuno si innamori di quello che ha innamorato noi. Ma per questo, perché sia così, noi dobbiamo bruciare, letteralmente ardere di passione per l'uomo, perché Cristo lo raggiunga"



Alcuni, fra i suoi amici e amiche, hanno voluto, nel 70° anniversario della sua nascita, raccontare la vita che viveva e che si sviluppava attorno a lui.



Padre mons. Lino Panizza Richero, Vescovo di Lima-Carabayllo che ha condiviso con Aziani l’ideazione, la nascita e l'avvio dell’Università Cattolica di Lima, guardando e ascoltando il suo riverbero nella vita del popolo, ha aperto nel 2016 la Causa di beatificazione.