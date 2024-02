Andrea Bocca, wall painting per Spazio Leonardo

??Il lavoro dell’artista Andrea Bocca (Crema, 1996) per Spazio Leonardo a Milano vuole indagare il valore degli spazi architettonici e di come essi modellino i nostri punti di vista, che siano di una villa imperiale, di una pellicola cinematografica, di un complesso abitativo utopico nella periferia di Milano o di uno spazio di lavoro con il quale quotidianamente ci confrontiamo.



Attraverso l’interesse per la pratica scultorea e installativa, Bocca sviluppa il proprio lavoro a partire da un assiduo confronto con le forme dello spazio e degli oggetti che lo circondano. L’immaginario rurale da cui proviene si fonde con quello industriale/urbano modernista, creando un database da cui attingere per rielaborare continuamente nuove forme. Finiture, verniciature, lavorazioni artigianali e industriali divengono segni strutturali della creazione di un paesaggio e di spazi in continuo dialogo tra interno ed esterno.



Per Spazio Leonardo, Andrea realizza un intervento site-specific che fa riferimento all’architettura di Monte Amiata, un complesso residenziale nel quartiere gallaratese a Milano, disegnato da Carlo Aymonino con la collaborazione di Aldo Rossi tra il 1967 e il 1974 e concepito come una micro città utopica, disconnessa dal tessuto circostante fatto di periferia e poco altro.



La parete della gallery viene trasformata attraverso un wall painting: un grosso rettangolo rosso, giallo e grigio dal quale escono una serie di pannelli verniciati dei medesimi colori. La porzione di muro verniciata e le pareti annesse fanno da display ad una serie di piccole sculture in bronzo incassate nelle pareti stesse. La serie in oggetto è quella delle Maniglie, già iniziata nel 2019 in occasione della mostra Ukiyo presso gli spazi di FuturDome, Milano. Le forme incastonate, provenienti da rielaborazioni di alcune maniglie della villa Imperiale di Katsura in Giappone e da alcuni frame del film Playtime di Jacques Tati, diverranno segni grafici quasi ad intervallare una narrazione che scorre tra gli scorci dello spazio.