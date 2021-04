Andrea Fusi: nel corso del tempo

Fotografo professionista, già cantante e armonicista dei Train & Plane, storica rock’n’roll band tutta vizzolese, Andrea Fusi ha sviluppato un personale percorso di attenzione al paesaggio ispirato da maestri internazionali come Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Sebastião Salgado e fotografi italiani come Luigi Ghirri, Gianni Berengo Gardin, Paolo Monti, Mario Mario Giacomelli, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte, Franco Fontana e Adriano Carafoli. Nel loro lavoro, nonché in quello di intellettuali come Wim Wenders, a cui dobbiamo il titolo della mostra, Andrea Fusi ha trovato le radici di una visione della memoria come componente fondamentale dell’identità, che spicca nelle immagini selezionate per la mostra fotografica Nel corso del tempo. Il soggetto centrale è Vizzolo nelle tracce lasciate dalla sua evoluzione, nelle ombre e nelle luci che Andrea Fusi riesce a collocare su una mappa ideale lungo gli anni, identificando luoghi e passaggi e, definendo con un gusto singolare per il movimento delle persone e delle macchine, dei fiumi e dei girasoli, quei dettagli che ci ricordano l’origine di una metamorfosi. Le trasformazioni sono inquadrate da Andrea Fusi con un’istintiva eleganza e con un raffinato equilibrio cromatico, che trasforma ogni scatto in una una piccola porta per entrare nella storia di un territorio e della sua comunità. La mostra fotografica Nel corso del tempo di Andrea Fusi sarà disponibile sui canali digitali di Vizzolo al futuro (blogger, facebook, instagram) a partire da venerdì 30 aprile. Essendo l’iniziativa culturale senza scopo di lucro, l’accesso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni e per visitare le mostre precedenti: www.vizzoloalfuturo.blogspot.com