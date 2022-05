Andrea Pucci in uno spettacolo dal vivo al Carroponte

Dal 28 al 30 giugno al Carroponte si esibirà dal vivo Andrea Pucci. Il suo spettacolo ripercorre, fuori dagli schemi teatrali, gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.

Andrea Pucci

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano nel 1965 dove tuttora vive. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione "La sai lultima?", da cui iniziò la sua gavetta.

Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume e società moderna, coinvolgendo il pubblico.

Biglietti

E' possibie acquistare i biglietti on-line.