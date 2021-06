Angelica live all'arena Milano Est

Martedì 22 giugno 2021 Angelica presenta dal vivo il suo secondo album "Storie di un appuntamento” (Carosello Records) all’Arena Milano Est. Un'occasione unica per riprendere la vita di live ed eventi che da sempre caratterizza una città dinamica come Milano, in una location attiva da pochi anni ma profondamente suggestiva come quella dell'Arena Milano Est (Fermata M2 Lambrate).

Come da recenti comunicazioni del governo l'evento sarà uno dei primi a svolgersi senza coprifuoco.



Cantautrice dalla rara sensibilità e dal sound raffinato ed inconfondibile, Angelica dichiara nelle sue canzoni un amore sconfinato per la melodia all'italiana, nel solco dei migliori anni '60, tratteggiando così quel mondo sonoro dalla patina vintage dai colori pastello che da sempre la caratterizza. Ex-componente dei Santa Margaret, Angelica si fa accompagnare da una band di altissima caratura composta da Raffaele Scogna, Daniela Mornati e Valerio Mina.



In apertura gli Aquarama, apprezzatissimi all'estero propongono un mix unico di rock anni ‘70, ritmi afro-tropicali e pop con uno sguardo alla lezione dei Maestri delle colonne sonore.



ANGELICA (Carosello / Rc Waves) pubblica a febbraio 2021 il suo secondo album "Storie di un appuntamento", dedicato"a tutti quegli errori che pensavo fossero del cuore e invece erano solo della testa", come lo definisce lei stessa. Anticipato dai singoli “C’est Fantastique” , “Il momento giusto” e “L’ultimo bicchiere”. Il disco è come un diario e le sue pagine raccontano l’importanza di imparare a guardarsi allo specchio, riconoscendo le proprie fragilità per riuscire a superarle. Testi intimi e viscerali fluttuano in un mondo sonoro dove suoni retrò guidati dall’amore per la melodia italiana si mescolano a sonorità fresche e moderne che spaziano dal lo-fi al pop, passando da momenti sognanti ad altri più elettronici e danzerecci, pescando dal funk e dalla house senza mai dimenticare l’amore per il rock e la psichedelia.



“Riva”, l’album d’esordio degli Aquarama (Fresh Yo! / Peer Music) è stato accompagnato da 100 concerti in tutta Europa e dalle aperture per La Femme, Nouvelle Vague, A Place To Bury Strangers, Selton etc. Il secondo album "Teleskop", uscito il 24 gennaio 2020, unisce pop, tropicalismo, funk e psichedelia. L'ultimo singolo "Together" (2021) è un inno di speranza nel solco della psichedelia 60s e del soul.



L'Arena Milano Est nasce accanto al Teatro Cinema Martinitt, a cavallo dei quartieri Ortica e Lambrate di Milano. Un'area di 2500mq e 500 posti, uno spazio multidisciplinare dove arte, cinema, teatro, musica e stand-up comedy convivono in un unico cartellone ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Una realtà unica e dinamica che vuole diventare uno dei poli culturali più stimolanti e variegati del milanese.

