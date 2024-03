Angelina Mango farà un altro concerto a Milano (il terzo in un anno)

Si moltiplicano i sold out per Angelina Mango: dopo il tutto esaurito del concerto evento "Pare una pazzia" del 17 aprile al Fabrique e del primo live a Roma (11 ottobre), triplica l`appuntamento a Milano con la terza data - prevista il 27 ottobre - al Fabrique. Il concerto seguirà quello già in calendario del 26 ottobre.

Non solo, il singolo "Che t`o dico a fa`" è stato certificato oggi doppio disco di platino. Con 6 dischi di platino, 2 dischi d`oro e 331 milioni di stream audio e video, la cantautrice è entrata con "La noia" - 77.5 milioni di stream audio e video - in 25 classifiche Viral Spotify internazionali fino a raggiungere anche la Viral Chart Spotify UK, per la quale il 2 marzo si è aggiudicata il titolo di entrata più alta in classifica. Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall`ultimo trionfo femminile all`Ariston, la cantautrice si è aggiudicata con il brano sanremese "La noia" - certificato disco di platino in poche settimane - anche il premio della sala stampa "Lucio Dalla", radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale "Giancarlo Bigazzi".