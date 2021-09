La Iena Angelo Duro ed Emis Killa "dal vivo" all'Esselunga a Milano

Il comico ed ex Iena Angelo Duro, insieme al trapper Emis Killa, hanno messo in scena un'insolita protesta per invocare la riapertura dei teatri a piena capienza. I due, con un amplificatore, nelle scorse ore sono entrati in alcuni supermercati milanesi (all'Esselunga, alla Lidl e in un McDonald's) e hanno improvvisato un divertente live, tra sguardi stupiti e divertiti: qualche sorriso e qualche autografo "sui meloni" comprati nel reparto ortofrutta. Ogni volta, però, la sicurezza è intervenuta per porre fine al flash-mob.