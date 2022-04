Cormano

Sabato 7 maggio 2022, A partire dalle 17.00, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art, immersa nel centro storico di Cormano, tra corti, cortili e palazzi del 1600, verrà inaugurata la mostra collettiva della durata di diciotto giorni, dal titolo: “ANIMA”

L'ampiezza del tema "ANIMA" permetterà ad ogni artista di esprimere al meglio la propria creatività e la propria personalità a 360°. Sarà interessante vedere come ogni artista sarà in grado di esplicare concretamente le proprie emozioni in un confronto sicuramente stimolante con le opere di tutti gli altri artisti. Una competizione all'insegna della capacità di mettersi in gioco e di cogliere quegli stimoli utili a trovare sempre nuove soluzioni, grazie anche alle sollecitazioni da parte del pubblico presente. Infatti con questa nuova mostra collettiva, vogliamo mettere in relazione i sentimenti le emozioni e gli stati d’animo dell’artista con il fruitore dell’opera, non solo da un punto di vista estetico/emozionale, ma cercando di trovare un legame con le sensazioni di chi guarda e il creatore dell’opera, in modo da stabilire un contatto profondo e introspettivo.



Dopo la presentazione della mostra a cura di Luigi Profeta, gli artisti avranno l'opportunità di parlare dei loro lavori e illustrare i risultati della propria ricerca espressiva.