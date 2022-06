Anima_l - Con Linda Messerklinger e Luca Vicini "vicio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 2 Luglio alle ore 21.00 saliranno sul palco dell'Ex Convento dell'Annunciata di Abbiategrasso (via Pontida 22) all'interno del festival teatrale "Anteprime... e non solo!" Linda Messerklinger, autrice e cantautrice e Luca Vicini "Vicio" (Subsonica) e il loro progetto artistio ANIMA_L. L’idea centrale è rivitalizzare il senso di comunione dell’essere umano con l’ambiente che lo circonda e le specie viventi che lo abitano. Promuovere la creatività come strumento per tutelare la biodiversità, sperimentando nuovi linguaggi e pratiche con un approccio crossmediale e multidisciplinare. Coltivare la consapevolezza dell’interdipendenza fra Uomo, Natura e Ambiente - inteso anche come patrimonio culturale - mettendo in comune conoscenze e azioni per fortificare e proteggere relazioni, luoghi e tessuti vitali sul pianeta. Cuore del progetto è l’album musicale prodotto con Luca Vicini “Vicio” (Subsonica) in uscita nel 2022. Un disco eclettico che spazia fra elettronica, art-pop e sperimentale, creando contaminazioni con mondi musicali come jazz, classica e world music. Il primo singolo "Voyage Dans La Lune" è uscito nel 2020 accompagnato da un videoclip a cui hanno partecipato il filosofo antispecista Leonardo Caffo, l’artista Piergiorgio Robino e la musicista Bea Zanin. INFO e PRENOTAZIONI cell. 349 7085598 pianoinbilico@gmail.com www.pianoinbilico.com www.clappit.com