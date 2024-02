Giochi e feste gratis a Fao Schwarz: e si può provare la pianola di "Big"

Milano è a misura di bambino con FAO Schwarz che ogni venerdì pomeriggio ospita i FAO Schwarz Show.

L’iconico negozio di giocattoli nato nel 1862 a Baltimora e sbarcato in Italia nel 2021, in Via Orefici 15 a Milano, propone infatti un format d’intrattenimento per grandi e piccini, curato dal team di professionisti FAO, che porta la magia nel negozio. Giochi, spettacoli di musica, canto e danza saranno accompagnati da incantesimi proposti da fantastici prestigiatori e illusionisti.

E per i piccoli amanti della musica, ci sarà la possibilità di creare melodie sul mitico pianoforte gigante di FAO reso noto anche dal film cult “Big” con Tom Hanks.

Queste esperienze sono gratuite e aperte a tutti i bambini e alle loro famiglie ogni venerdì, dalle ore 17 alle 19:30, a partire da oggi, 16 febbraio, poi il 23 febbraio, l’8 marzo e per i successivi venerdì. Seguendo i social ufficiali o iscrivendosi alla newsletter FAO si potranno avere tutti i dettagli per non perdere neanche un evento.

Ai FAO Schwarz Show si aggiungono anche degli eventi speciali a tema. Il prossimo sarà FAOabulous Master Class che si terrà venerdì 15 marzo. Un’occasione da non perdere per chi ama trasformarsi con trucco e abiti da sogno. Per l’occasione verranno messi a disposizione dei bimbi i vari kit di giochi FAOabulous Fao Schwarz per sperimentare i primi make-up, scatenarsi con nuove acconciature o divertirsi a cavalcare un red carpet con set di vestiti per sperimentare gli stili più creativi.