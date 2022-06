Anna Lauvergnac-international quartet in concerto al Rosetum jazz festival

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi all'ultimo concerto della quarta stagione del Rosetum Jazz festival con Anna Lauvergnac International Quartet (IT-DE-GR-AUS)



Giovedì 7 luglio ore 21.00

GIARDINO ROSETUM

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Protégée di due mostri sacri del canto jazz, Mark Murphy e Sheila Jordan, Anna

Lauvergnac, è stata definita dalla stampa internazionale una delle voci più intense e affascinanti della scena europea contemporanea.

Triestina di nascita, cittadina del mondo per vocazione, si è fatta conoscere a livello internazionale nel decennio in cui è stata la cantante della più importante delle grandi formazioni europee: la Vienna Art Orchestra. Non le ha però impedito di sviluppare parallelamente progetti importanti tra cui un trio con uno dei padri del Jazz europeo, Fritz Pauer, e un programma in duo con uno dei pianisti europei più importanti

della sua generazione: Bojan Z. Negli stessi anni ha portato avanti numerosi progetti a suo nome ed ha fatto varie tournée e inciso con il Till Martin Quartet e il trio della pianista Julia Huelsmann. Dopo un primo CD a suo nome registrato tra New York Vienna e Monaco con alcuni dei più interessanti musicisti di entrambi i continenti (Andy Bey, Peter Bernstein,Wofgang Puschnig,Alegre Correa...) nel 2010 ha dato vita a a una formazione Pan-Europea con cui ha successivamente registrato due album entrambi candidati al Premio della Critica Tedesca, che ha vinto con il secondo (“Coming Back Home”)

Al di là della grande capacità comunicativa e di una straordinaria presenza scenica, Anna possiede le caratteristiche che definiscono un cantante jazz: il timbro, il fraseggio, il repertorio e la capacità di scegliere dei musicisti d’eccellenza come “compagni di viaggio”.



FORMAZIONE:

Anna Lauvergnac (IT) -voce

Claus Raible (DE) -piano



Adam Pache (AUS) -batteria