Anna Pennati - the black series

Anteprima mondiale dei lavori che Anna Pennati ha intitolato The Black Series.

Si tratta di opere d’arte che abbracciano il design, esposte in occasione del "Fuorisalone della *Milano Design Week 2022" presso Almach Art Gallery in Italia.

I lavori sono frutto di una lunga ricerca che Anna Pennati porta avanti da molti anni verso l’espressione di quello che si può definire l’archetipo delle forme e delle idee.

9 tecniche miste su carta, applicata poi su tela, costituiscono le Black Series: da un fondo nero intenso, che ci attrae e ci ipnotizza portandoci ad isolarci da ciò che ci circonda, appaiono delle forme bianche che rappresentano oggetti provenienti da mondi lontani, ma che ritroviamo in noi stessi, nel nostro inconscio, che si mette quindi in comunicazione con esse, percependone i suoni e le vibrazioni, creando un’unica fantastica armonia.

5 sculture in legno, totalmente bianche, rappresentano invece le Driadi, ninfe degli alberi, con le loro forme sinuose che in realtà vanno osservate nei loro spazi “vuoti”. L’aria idealmente imprigionata tra le forme crea infatti figure nuove che, proprio per la loro impalpabilità, penetrano più facilmente nei nostri pensieri raggiungendo direttamente i mondi sensibili, senza passare attraverso un’elaborazione “materiale”.



Gallery





a cura di Luca Temolo Dall'Igna