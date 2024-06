Milano capitale delle bocce: un imperdibile weekend dedicato alla specialità Raffa

Orario non disponibile

Dal 15/06/2024 al 16/06/2024

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024, Milano sarà la capitale delle bocce. In via Padova 91, all'interno della storica bocciofila Caccialanza, infatti, convergeranno i migliori polsi della specialità Raffa per un altro weekend riservato al boccismo di Alto Livello.

Evento speciale Raffa FIB

Gli occhi degli appassionati e degli sportivi saranno puntati sulle corsie sintetiche della struttura diretta dal presidente Luigi Sardella, dove andrà in scena il quinto dei sei "eventi speciali" della Raffa, inseriti nella programmazione sportiva dalla FIB - Federazione Italiana Bocce nel corso della stagione 2024 insieme ai tre del Volo e i due della Petanque.

Il programma

Nel dettaglio, sabato 15, è in programma una parata di campioni riservata ai primi ventidue atleti della classifica legata al Ranking più due atleti invitati dalla società organizzatrice grazie alle cosiddette Wild Card. In questo caso, ci saranno due giocatori tesserati proprio per la Caccialanza: Roberto Notari e Mauro Alfonso.

Nella giornata di domenica, invece, si svolgerà il "Trofeo Bruno Pasotto", gara Major riservata alla specialità individuale.

I giocatori e le regole

Ecco di seguito i nominativi dei giocatori presenti all'anteprima di sabato con le rispettive società di appartenenza: Luca Viscusi, Mattia Visconti, Mirko Savoretti e Pietro Zovadelli (Caccialanza - MI); Alfonso Nanni, Gianluca Formicone e Gaetano Miloro (Vigasio - VR); Marco Principi (Moscianese - TE); Gianluca Manuelli, Giuliano Di Nicola e Luca Santucci (Montegrillo - PG); Daniel Palazzi (Arcos Brescia - BS); Giuseppe e Pasquale D’Alterio (Giorgione 3Villese - TV); Andrea Cappellacci (Flaminio - ROMA); Maurizio Mussini?(Sammartinese - RE); GianPaolo Signorini (Jolly - VR); Niko Bassi (Pieve a Nievole - PT); Francesco Santoriello (Boville - ROMA); Davide Paolucci (Castelfidardo - AN); Luca Di Felice (Flaminio - ROMA) e Leonardo Stacchiotti (Montesanto - MC). Oltre a loro - grazie, come detto, alle Wild Card - scenderanno in campo anche Roberto Notari e Mauro Alfonso (entrambi alfieri di MP Filtri Caccialanza).

La modalità di svolgimento della parata dei campioni prevede l’accesso diretto dei primi otto della classifica dell'Alto Livello - Viscusi, Visconti, Nanni, Formicone, Principi, Miloro, Savoretti e Manuelli - agli ottavi di finale; gli altri sedici si confronteranno in base alla posizione nel Ranking. Le partite si disputeranno col regolamento internazionale, alle 8 tornate e ai 12 punti.

Competizioni di Tiro di precisione

Sempre nella giornata di sabato, a latere, sono previste anche due competizioni del Tiro di precisione: una riservata al Femminile, con otto giocatrici convocate da Elisa Luccarini, Commissario Tecnico della Nazionale rosa, e l'altra riservata agli Juniores, con otto atleti chiamati dal CT Rodolfo Rosi.

Saranno impegnate le seguenti giocatrici: Marina Braconi e Sanela Urbano (Sandro De Sanctis - ROMA); Eleonora Ceriani (Possaccio - VCO); Chiara Gasperini e Flavia Morelli (Lucrezia - PU); Chiara Morano e Lea Morano (Osteria Grande - BO); e Ilaria Treccani (Arcos Brescia - BS).

Per gli juniores, invece, si esibiranno sulle corsie di gioco: Beatrice Cesoroni (Tolentino - MC); Sofia Minardi (Metaurense - PU); Sofia Pistolesi (Morrovalle - MC); Rachele Vivenzi (Caccialanza - MI); Pietro Bastoni (La Fontana - FE); Fabio Braida (Jolly - VR); Ivan Corina (Spezzano Albanese - CS) e Matteo Martini (Ancona 2000 - AN).

“Quello di Milano sarà il settimo evento speciale della stagione, il quinto su sei della Raffa - ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis -. Questa volta saremo alla Bocciofila Caccialanza, che nel novembre scorso ha ospitato il Master dei Campioni e delle Campionesse. La Lombardia è un territorio dalla grande tradizione boccistica soprattutto per quel concerne le bocce sintetiche. Una Regione in cui si organizzano e disputano tantissimi eventi di bocce che vanta migliaia di tesserati e altre 300 società sportive affiliate. Tra l’altro qualche mese fa abbiamo anche sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Lombardia, teso a disciplinare la reciproca collaborazione per realizzare iniziative promozionali di comune interesse. Sono certo che l’evento di Milano offrirà al pubblico presente e quello collegato?su?topbocce.live un grande spettacolo e attirerà anche l'attenzione dei media”.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su topbocce.live. Maggiori informazioni su federbocce.it.